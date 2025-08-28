തിരുവനന്തപുരം: കേരളക്കരയാകെ ഓണാഘോഷത്തിമിര്പ്പിലാണ്. നാടെങ്ങും ഉത്സവലഹരി. ചെറിയ വലിയ ഇടങ്ങളില് പോലും ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളും ഓണം വൈബിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ തിരുവനന്തപരും രാജ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ നാളെ മുതൽ മാവേലി സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നാളെ തുടക്കം കുറിക്കും.
ആഭ്യന്തര - അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലുകളിൽ (ഓഗസ്റ്റ് 29 ) പുലർച്ചെ 6 മുതലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കാകും സ്വീകരണം ഒരുക്കുക. രണ്ട് ടെർമിനലുകളിലും പൂക്കളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ, ഫോട്ടോബൂത്തുകൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാവേലി നേരിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുക. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നാളെ തുടക്കം കുറയ്ക്കുമെന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാകും യാത്രക്കാരെ മാവേലി സ്വീകരിക്കുകയെന്നും വിമാനത്താവളത്തിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ മഹേഷ് ഗുപ്തന് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് മുതൽ ( ഓഗസ്റ്റ് 28 ) രാജ്യാന്തര ടെർമിനലിന് പുറത്ത് ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വേദിയിൽ പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കഥകളി, തിരുവാതിരക്കളി, മ്യൂസിക്ക് ബാൻഡ്, നാടൻപാട്ട് അവതരണങ്ങളും നടക്കും. പരമ്പരാഗത കളികളായ പല്ലാങ്കുഴി, പകിട എന്നിവ പഠിക്കാനും കളിക്കാനും സമ്മാനം നേടാനും ടെർമിനലിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് അവസരമുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നവർക്ക് അദാണി റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം വഴി ഓണ സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും.
വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കായി പൂക്കളം, വടംവലി മത്സരങ്ങളും നടക്കുമെന്നും മഹേഷ് ഗുപ്തന് വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി 10 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 2 മണി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തിരുവാതിര കളിയും സംഘടിപ്പിക്കും.
അത്തം പത്തോണം
അത്തം പത്തോണം എന്നാല് മലയാളികള്ക്ക് ആഘോഷമാണ്. സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല് കൂടിയാണ് ഈ ദിനങ്ങള്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാ മലയാളികളും ഒരുപോലെ കോര്ത്തിണങ്ങുന്നതാണ് ഈ പൊന്നോണക്കാലം.
പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് പുതിയ നിറത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള പൂക്കള് ചേര്ത്താണ് പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത്. തുമ്പ, കാക്കപ്പൂ, മുക്കുറ്റി, ശംഖുപുഷ്പം, ചെമ്പരത്തി തുടങ്ങിയ നാടന് പൂക്കളായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരും ഒരുമിച്ച് പൂക്കള് ശേഖരിക്കുന്നതും പൂക്കളമിടുന്നതും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു.
