ETV Bharat / state

ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു; വ്യാപക തെരച്ചിൽ - KERALA POLICE SECURITY LAPSE

അസം സ്വദേശിയായ പ്രസൻജിത്താണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം.

FEROKE POLICE STATION KIDNAPPING SUSPECT ESCAPE KOZHIKODE POLICE MANHUNT POLICE CUSTODY ESCAPE
Kerala Police Launch Manhunt for Escaped Kidnapping Suspect in Feroke (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 10:09 PM IST

2 Min Read

കോഴിക്കോട്: കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായ അസം സ്വദേശി പ്രസൻജിത്ത് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. സുരക്ഷ വീഴ്ചയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഈ സംഭവം പൊലീസിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി.

പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ പിന്നിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു

ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രസൻജിത്തിനെ ഇന്നലെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിയെ രാത്രി വൈകി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, വിലങ്ങണിയിച്ച് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ സമയത്ത് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പിൻവാതിൽ വഴി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൈകളിൽ വിലങ്ങുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രതിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതായി പ്രദേശവാസികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും തുടരന്വേഷണവും

പ്രതിക്ക് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദൂരെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. അതിനാൽ ഫറോക്ക് ടൗണിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എസിപിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീടുകൾക്കിടയിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സുരക്ഷ വീഴ്ചയുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

പ്രദേശവാസികൾ ഭയപ്പാടിൽ

കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ ഈ സംഭവം നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ ഭീതിക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെയും മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതി സഞ്ചരിച്ച വഴികളെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിക്ക് സഹായം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

Also Read:- യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കോഴിക്കോട്: കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായ അസം സ്വദേശി പ്രസൻജിത്ത് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. സുരക്ഷ വീഴ്ചയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഈ സംഭവം പൊലീസിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി.

പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ പിന്നിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു

ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രസൻജിത്തിനെ ഇന്നലെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിയെ രാത്രി വൈകി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, വിലങ്ങണിയിച്ച് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ സമയത്ത് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പിൻവാതിൽ വഴി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൈകളിൽ വിലങ്ങുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രതിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതായി പ്രദേശവാസികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും തുടരന്വേഷണവും

പ്രതിക്ക് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദൂരെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. അതിനാൽ ഫറോക്ക് ടൗണിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എസിപിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീടുകൾക്കിടയിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സുരക്ഷ വീഴ്ചയുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

പ്രദേശവാസികൾ ഭയപ്പാടിൽ

കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ ഈ സംഭവം നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ ഭീതിക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെയും മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതി സഞ്ചരിച്ച വഴികളെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിക്ക് സഹായം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

Also Read:- യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

For All Latest Updates

TAGGED:

FEROKE POLICE STATIONKIDNAPPING SUSPECT ESCAPEKOZHIKODE POLICE MANHUNTPOLICE CUSTODY ESCAPEKERALA POLICE SECURITY LAPSE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.