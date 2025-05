ETV Bharat / state

മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അഭിനയം, സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ സജീവം; മൂന്നു വയസുകാരിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച ഇളയച്ഛന്‍ അറസ്റ്റില്‍ - THIRUVANKULAM GIRL DEATH

എറണാകുളം: അമ്മ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ മൂന്നുവയസുകാരി ഇരയായത് ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്. കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതി അച്ഛന്‍റെ സഹോദരന്‍ ആണെന്നറിഞ്ഞതോടെ നാടിനെ നടുങ്ങിയിരിക്കുയാണ്.

പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് കുട്ടി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് വ്യക്തമായത്. മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തലേദിവസവും കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായുള്ള പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിൽ പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് പൊലീസ് രഹസ്യമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പിതാവിന്‍റെ സഹോദരനാണ് ആ കൊടുംക്രൂരനെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.

ആദ്യം നിഷേധം, ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം



കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായത് പിതാവിന്‍റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച പൊലീസ് ഈ വീടുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരിലേക്ക് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കുട്ടിയോടെ ഏറെ അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്ന പിതാവിന്‍റെ സഹോദരനിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനാണെന്ന രീതിയിലാണ് കുട്ടിയുടെ ഇളയച്ഛനെ പൊലീസ് വിളിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നായിരുന്നു പീഡനം സംബന്ധിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തത്. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലന്നും ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലന്നുമുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു പ്രതി. എന്നാല്‍, മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യവും ശരീര ഭാഷയുമെല്ലാം പ്രതി ഇയാൾ തന്നെയെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ഉന്നയിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതി ഉത്തരം മുട്ടുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതിക്ക് കുറ്റം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.

