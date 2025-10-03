നടുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ 13 കാരി ഗർഭിണി; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ
മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വീട്ടിൽ വച്ച് പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പെൺകുട്ടി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. ഭയം കാരണം സംഭവം മാതാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും കുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : October 3, 2025 at 4:13 PM IST
കാസർകോട്: പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. നടുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതോടെയാണ് കുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ 45കാരനായ അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ പിതാവിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി.
അമ്മയോടൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നാല് മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ പൊലീസിനെ വിളിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ 45കാരനായ പിതാവിനെ ഹൊസ്ദുർഗ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വീട്ടിൽ വച്ച് പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പെൺകുട്ടി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. ഭയം കാരണം സംഭവം മാതാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും കുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 45കാരനായ പിതാവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഒന്നര വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 41കാരന് 22 വർഷം കഠിന തടവ്
തിരുവനന്തപുരം ചാക്കയിൽ നാടോടി കുടുംബത്തിലെ 18 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 41കാരന് 22 വർഷം കഠിന തടവ്. ഇടവ സ്വദേശി ഹസൻ കുട്ടി എന്ന കബീറിന് എതിരെയാണ് പോക്സോ കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി.
പ്രതി ഒന്നിലധികം കുറ്റങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എംപി ഷിബു കണ്ടെത്തി. വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 72,000 രൂപ പിഴയും 22 വർഷം തടവുമാണ് വിധിച്ചത്. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ (പോക്സോ) നിയമപ്രകാരം ബലാത്സംഗത്തിനും കൊലപാതകശ്രമത്തിനും ഉള്പ്പെടെയാണ് കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കട്ടായിക്കോണം ജെകെ അജിത് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കൊലപാതകശ്രമം, കുട്ടിയുടെ മാന്യതയെ അപമാനിക്കൽ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ.
2024 ഫെബ്രുവരി 19ന് രാത്രിയിൽ ചാക്കയ്ക്ക് സമീപം റോഡരികിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് ഇയാള് കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കുട്ടിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും കുടിയേറി താമസിക്കുന്ന തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന സംഘത്തിലുള്ളവരാണ് മാതാപിതാക്കള്. 100ലധികം സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. നാലുമാസം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയിൽ, 41 സാക്ഷികളെയും 62 രേഖകളെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു പോക്സോ കേസ് ഉള്പ്പെടെ എട്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയാണ്.
പോക്സോ നിയമം
2012 ജൂൺ 14നാണ് പോക്സോ (പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷ്വൽ ഒഫൻസസ്) നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. വ്യക്തി എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നിയമം മൂലം ഉറപ്പ് തരുന്നതാണ് പോക്സോ. ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൺ–പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിയമസംരക്ഷണവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 18 വയസിൽ താഴെയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കുട്ടിയാണ്.
കുട്ടിയുടെ പ്രായം, കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഏതു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പല വിഭാഗീകരണങ്ങളിലൂടെയാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ അവരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയുള്ളവരിൽ നിന്നായാൽ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യവും കൂടും.
ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, ലൈംഗിക ക്ഷേമം, സുരക്ഷിതമായ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സമഗ്രമായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം (Comprehensive Sexuality Education - CSE) എന്നത് ലിംഗസമത്വം, സമ്മതം, ലൈംഗിക ക്ഷമത എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമീപനമാണ്.
ലൈംഗീക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും, പ്രായപൂർത്തിയാകൽ, ലൈംഗിക ക്ഷമത എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ശരിയായ അറിവ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ സമ്മതം, വ്യക്തിപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വർധിപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങൾ, ലിംഗസമത്വം, ലൈംഗിക വൈവിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു. ഏല്ലാ സ്പർശനവും വാത്സല്യത്തോടെയുള്ളതല്ല എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ലൈംഗീക വിദ്യാഭ്യാസം.
