ETV Bharat / state

പെരുന്നാൾ നിസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ അച്ഛനും മകനും കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു - FATHER AND SON DIED

father and son died after fell in to well. ( ETV Bharat )