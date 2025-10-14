മുനമ്പം ഫാറൂഖ് കോളജ് ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി; നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ
തങ്ങൾ കക്ഷിയായ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ മൂന്നോട്ടു പോകുന്നതിൽ അഭിഭാഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പരിശോധിക്കുക. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് അഡ്വ. എം കെ സക്കീർ
Published : October 14, 2025 at 2:58 PM IST
എറണാകുളം: മുനമ്പത്തെ ഫാറൂഖ് കോളജ് ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. എം കെ സക്കീർ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ വഖഫ് ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ അവലോകനയോഗം തങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ല. സർക്കാർ കോടതി വിധി പരിശോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചും ഒരു വിവരവും വഖഫ് ബോർഡിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ടും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വഖഫ് ബോർഡിന് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാനില്ലെന്നും സക്കീർ പറഞ്ഞു.
വഖഫ് ബോർഡ് ലീഗൽ റിപോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിയമപരമായ സമയമുണ്ട്. തങ്ങൾ കക്ഷിയായ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ മൂന്നോട്ടു പോകുന്നതിൽ അഭിഭാഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പരിശോധിക്കുക. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പീലായാലും, റിവ്യു ആയാലും അതിനുളള സമയമുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി വിധി നിലവിലെ ട്രിബ്യൂണൽ കേസിനെ ബാധിക്കുമോയെന്നത് ഉൾപ്പടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ബോർഡ് തീരുമാനം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം ഹൈക്കോടതി വിധിയുൾപ്പടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വഖഫ് ബോർഡ് യോഗം കൊച്ചിയിൽ തുടരുകയാണ്. ബോർഡ് മെമ്പർമാരെല്ലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി വിഷയത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകളിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്ത പുരത്ത് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നിയമ മന്ത്രി പി രാജീവിനും മുനമ്പം സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ കളമശ്ശേരി എംഎൽഎ ഓഫീസിൽ എത്തി നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ സമരസമിതി പൂർണതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഫാ. ആൻ്റണി സേവ്യർ തറയിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചത്.
മുനമ്പം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുകയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പിൽ പോവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായത് എന്ന സന്തോഷം സമരസമിതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനാണ് ജ.സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത്. കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ല എന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1950ലെ ആധാരപ്രകാരം ഭൂമി ഫറൂഖ് കോളജിന് ദാനം കിട്ടിയതാണ്. ഇത് വഖഫ് നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ മുനമ്പത്തെ വഖഫ് ഭൂമി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാറിന് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
