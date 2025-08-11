കോഴിക്കോട്: ആത്മീയ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വ്യാജ സിദ്ധൻ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം കളൻതോട് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് മഷ്ഹൂർ തങ്ങളാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായത്.
മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയും ഭിന്നശേഷിക്കാരിയുമായ യുവതി, ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് മഷ്ഹൂർ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയത്. ആത്മീയ ചികിത്സക്കിടെ തങ്ങൾ യുവതിയുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുകയും, വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരവധി തവണ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി. താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ യുവതി ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയും, തുടർന്ന് കുന്ദമംഗലം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.
പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നേരത്തെയും ഇയാൾക്കെതിരെ സമാനമായ കേസ് നിലവിലുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അത്തോളി സ്വദേശിനിയായ മറ്റൊരു യുവതിയെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉറക്കഗുളിക നൽകി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇയാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയിരുന്നു.
ആ കേസിൽ യുവതിയുടെ നാൽപ്പത് പവൻ സ്വർണവും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും ഇയാൾ കൈക്കലാക്കിയതായാണ് പരാതി. ഈ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ പുതിയ പരാതി. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
