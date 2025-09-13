പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ആറ്റുകാലിലും വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി; മണിക്കൂറുകളോളം പരിശോധന
വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിയുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും ഭീഷണി ലഭിച്ചയുടന് പരിശോധന കര്ശനമാക്കിയെന്നും പൊലീസ്
Published : September 13, 2025 at 7:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളായ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ആറ്റുകാല് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലും വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി. രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇന്നു വൈകിട്ടോടെ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇ മെയില് ഐ ഡിയിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. ഡാര്ക്ക് നെറ്റ് വഴിയാകാം ഇ മെയില് എത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് സൈബര് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിയുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും ഭീഷണി ലഭിച്ചയുടന് പരിശോധന കര്ശനമാക്കിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ആറ്റുകാലും ബോംബ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തി. എന്നാല് പരിശോധനയില് സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കണ്ട്രോള് റൂം അറിയിച്ചു.
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണികള്ക്ക് പിന്നാലെ പായേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും. വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തുന്നത് പരിഗണിച്ച് ജില്ലയിലാകെ സുരക്ഷ കര്ശനമാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മുന്പ് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണികള് പൊലീസിനെ നട്ടം തിരിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ക്ലിഫ് ഹൗസ്, കൻ്റോണ്മെൻ്റ് ഹൗസ്, വഞ്ചിയൂര് കോടതി, പൊലീസ് ആസ്ഥാനം, സി ഇ ടി എഞ്ചിനിയറിങ് കോളജ് എന്നിങ്ങനെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ബോംബ് ഭീഷണി നിരന്തരം എത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങളിലും റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലും ലഭിച്ച ബോംബ് ഭീഷണികള്ക്ക് പിന്നാലെ യാത്രക്കാരെയും സര്വീസിനെയും വരെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു.
വ്യാജമാണെങ്കിലും ഭീഷണിയെത്തിയാല് പരിശോധിക്കേണ്ട ഗതികേടില് നിലംതൊടാതെയുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ബോംബ് സ്ക്വാഡും. അന്നത്തെ വ്യാജ ഭീഷണികളില് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനോ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി എത്തിയ ഇ മെയിലുകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനോ പൊലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ചു കാലമായി വ്യാജന്മാരുടെ ശല്യമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോള് വീണ്ടും നഗരത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളില് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സൈബര് പൊലീസിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്പ് സൈബര് കമാന്ഡോകളായി പരിശീലനം നല്കിയിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടം വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി പരമ്പര നടക്കുന്നതിനിടെ സൈബര് പൊലീസ് ഇവരുടെ സേവനം തേടിയിരുന്നില്ല. ഇ മെയില് മാര്ഗമെത്തുന്ന ഭീഷണികള് ഡാര്ക്ക് നെറ്റില് നിന്നുമാണ് എത്തുന്നതെന്ന് മുന്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാല് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല. എന്നാല് മലയാളികള് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.
