സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന ഭീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍

ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കവേ, ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി

Sabarimala gold plate controversy , V N Vasavan
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച വിശദീകരണ യോഗം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)
കോട്ടയം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദം 'മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന ഭീതിയിൽ' പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. നുണപ്രചരണവും അക്രമവും കൊണ്ട് എൽഡിഎഫിനെ തകർക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കുതന്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ കോട്ടയം തിരുനക്കരയിൽ എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച വിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കവേ, ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്വർണം കട്ടവരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി വീണ്ടെടുക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. കോടതി നിഷ്‌കർഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേസിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായവും കോടതിയുടെ ഉത്തരവും ഒന്നാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ആഗോള അയ്യപ്പഭക്തിയുടെ ശോഭ കെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം വിവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും കള്ളപ്രചരണം വിശദീകരണ യോഗം തുറന്നുകാട്ടി. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ജനങ്ങളാണ് യജമാനന്‍മാര്‍. ജനപ്രതിനിധികള്‍ ദാസന്‍മാരായിരിക്കണമെന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സങ്കല്‍പമെന്നും വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓലപ്പാമ്പിട്ട് പേടിപ്പിച്ചും വലിയ അക്രമങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിട്ടും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചും തങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തിക്കളയാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത്. ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായി മുന്നില്‍ കാണുന്നത്. യാഥാര്‍ഥ്യ ബോധത്തോടെ അവര്‍ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കാനും അത് മനസിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ മുന്നോട്ട് വരാനും അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നതായും മന്ത്രി വാസവന്‍ പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ പ്രൊഫ. ലോപ്പസ് മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിപിഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ആർ രഘുനാഥൻ, സിപിഐ ജില്ലാസെക്രട്ടറി വി കെ സന്തോഷ് കുമാർ, സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ അനില്‍കുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇടതുമുന്നണിയിലെ വിവിധ ഘടകകക്ഷി പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിശദീകരണ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനവും നടന്നു.

