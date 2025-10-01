ETV Bharat / state

Exclusive: മെസി വരുമ്പോള്‍ പേടി വേണ്ട, തിക്കും തിരക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധകരുള്ള ഫുട്‌ബോള്‍ താരവും ടീമുമാണ് നവംബറില്‍ കൊച്ചിയില്‍ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഉണ്ടായത് പോലുള്ള ദുരന്തം തടയാൻ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അധികൃതര്‍ ഒരുക്കുന്നത്. അറിയാം വിശദമായി...

Messi, Hector Daniel Cabrera, a representative of the Argentine Football Association, visited the Kaloor International Stadium
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 11:46 AM IST

എറണാകുളം: രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്‌യുടെ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേര്‍ മരിച്ചത്. മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തത്തും 10,000 പേര്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്ന പരിപാടിയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ ഇരച്ചെത്തിയതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഇതിനുപിന്നാലെ, നവംബറില്‍ അര്‍ജൻ്റൈൻ സൂപ്പര്‍താരം ലയണല്‍ മെസിയും സംഘവും കേരളത്തിലെത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷയെ കുറിച്ചും ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

കരൂരിലെ ദുരന്തം കേരളത്തിനും ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ മുൻകരുതല്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇതിലും വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധകരുള്ള ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമാണ് അര്‍ജൻ്റീന, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍.

Hector Daniel Cabrera, a representative of the Argentine Football Association, visited the Kaloor International Stadium

ഒരുക്കുന്നത് പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍

കൊച്ചിയിൽ അർജന്‍റീന ടീം പങ്കെടുക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനായി പഴുതടച്ചുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധനാങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റി( ജിസിഡിഎ) അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും പാടില്ലെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ മേഖലയിലെ വിദഗ്‌ധര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീം കളിക്കുന്ന കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലും, നഗരത്തിലും ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി ക്രമീകരണമേർപ്പെടുത്തുകയെന്നത് സുപ്രധാനമാണ്.

പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഒരാളെ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിർദേശം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ശേഖർ ലൂക്കോസ് കുര്യാക്കോസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയൊരുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സംഘാടകർക്കാണ്. മത്സരം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കും.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനായി ഫയർഫോഴ്‌സ്, ആംബുലൻസ് ട്രാക്കുകൾ തുറന്നിടണം, സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തീയണക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളൻ്റിയർമാരെ നിയമിക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഡോ.ശേഖർ ലൂക്കോസ് കുര്യാക്കോസ് വ്യക്തമാക്കി.

Kaloor Stadium


സ്റ്റേഡിയത്തിനു പരിസരത്തും താരങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിനു സമീപവും ധാരാളം പേർ എത്താനിടയുണ്ട്. പല സമയങ്ങളിലായി എത്തുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പല വകുപ്പുകളും സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശോധന ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകും. ഇത് അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തുക.


മോബ് മാനിയ (ആൾക്കൂട്ട വിഭ്രാന്ത്രി) ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും മോബ് സൈക്കോളജി (ആൾക്കൂട്ട മനശാസ്ത്രം) രൂപപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഇടപെടുലകളാണ് ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിലും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലും നിർണായകമാകുന്നത്. ഈ ബോധം സംഘാടകർക്ക് മാത്രമല്ല, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും വേണം. ഒരിടത്തും തടസങ്ങളും തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുവേണം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ.

ആൾക്കൂട്ട മനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നേരായ ആസൂത്രണം കൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അഥവാ സംഭവിച്ചാൽത്തന്നെ അപകടങ്ങളുടെ രൂക്ഷത കുറയ്ക്കാം. മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം. ആസൂത്രണമില്ലെങ്കിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും ഡോ.ശേഖർ ലൂക്കോസ് കുര്യാക്കോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

Hector Daniel Cabrera, a representative of the Argentine Football Association, visited the Kaloor International Stadium


എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ


മെസിയുൾപ്പെടുന്ന അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കളിക്കായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ജിസിഡി എയും സ്പോർട്‌സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കേരളയും സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അറുപതിനായിരം പേരെയെങ്കിലും ഉൾകൊള്ളുന്ന നിലയിൽ സീറ്റിംഗ് ഒരുക്കുമെന്ന് ജിസിസി എ ചെയർമാൻ കെ. ചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.

Argentina Team

എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഡിയം കോപ്ലക്‌സിന് ചുറ്റുമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫിസുകളും കുറച്ച് ദിവസം അടച്ചിടേണ്ടിവരും. മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ തോതിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദേശം നൽകുക.

കരൂർ ദുരന്തം, കുസാറ്റ് അപകടം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ കെ.ചന്ദ്രൻ പിള്ള വ്യക്തമാക്കി. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുളള കൃത്യമായ പദ്ധതി പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കും. ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വഴിയിൽ വച്ച് മെസിയെ കണ്ട് മടങ്ങേണ്ടിവരും. എല്ലാം കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചായിരുക്കും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയെന്നും ജിസിഡിയ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി

Messi
നവംബർ 16, 17 തീയതികളിലായിരിക്കും അർജൻ്റീനിയൻ ടീം കൊച്ചിയിൽ കളിക്കുക. ആരായിരിക്കും എതിരാളികൾ എന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നടത്തും. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കളി കാണുന്നതിന് അപ്പുറം ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് മെസിയെ കാണാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. അബ്‌ദുറഹിമാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. അർജന്‍റീന ടീമിന്‍റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അർജന്‍റീന ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്‌ധര്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി തൃപ്‌തി അറിയിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. Also Read: കളി ഇനി കളറാകും..! സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരള ഒക്‌ടോബർ 2 മുതൽ; ഉദ്ഘാടന മത്സരം കോഴിക്കോട്ട്

