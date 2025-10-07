സമുദ്ര മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് 'ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്' വരുന്നു; സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് വേണമെന്ന് വിദഗ്ധർ
ശാസ്ത്രീയ അവലോകനം, തീരദേശ വിഭവ മാപ്പിങ് എന്നിവയിൽ സിഎംഎഫ്ആർഐ ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും, വിദേശ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് പകരം ഇന്ത്യൻ മറൈൻ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശമുയർന്നു.
എറണാകുളം: സമുദ്രമത്സ്യ മേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമെന്ന നിർദേശം വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ട് വച്ചു. കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ), ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ബിഐഎസ്) എന്നിവ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ശിൽപശാലയിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നത്. സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് ആവശ്യകത
സമുദ്രമത്സ്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് രൂപം നൽകാനായി ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര പരിപാലനരീതികൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ശിൽപശാലയിൽ നിർദേശമുയർന്നു. ബിഐഎസ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമായ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏകീകൃതവും വിശ്വസനീയവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതികൾ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ സമുദ്രസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു പൊതുനിലവാരം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾക്കും വിവരശേഖരണത്തിനും കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത കൈവരികയും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മത്സ്യമേഖലക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പങ്ക്
മത്സ്യമേഖലയുടെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് സമുദ്രജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് വികസനത്തിൽ, മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ അവലോകനം, തീരദേശ വിഭവ മാപ്പിങ്, ആവാസവ്യവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിപാലനരീതികൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സിഎംഎഫ്ആർഐ ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണ നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണ്.
ബിഐഎസ്, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗുണനിലവാര സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സിഎംഎഫ്ആർഐ നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളായ ജൈവവൈവിധ്യ ഉടമ്പടി (സിബിഡി), യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി ലോ ഓഫ് ദി സീ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ദേശീയ അംഗീകാരമുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജൈവസംരക്ഷണത്തെയും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാരശേഷിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ശിൽപശാല വിലയിരുത്തി.
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം
വിദേശ സുസ്ഥിരതാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് ബദലായി, ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ മറൈൻ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം ബിഐഎസ്സിന് കീഴിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശവും ശിൽപശാലയിൽ ഉയർന്നു.
സിഎംഎഫ്ആർഐ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രീ ബ്രീഡിങ്, സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബിഐഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശിപാശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു. ബിഐഎസ് പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം മേധാവി വീരേന്ദ്ര സിങ്, ഡോ സുജിത തോമസ്, ഡോ ശോഭന കെഎസ്, ഡോ ബി നാഗരാജൻ, കുമാർ സൗരഭ് എന്നിവരും ചർച്ചകളിൽ സംസാരിച്ചു.
