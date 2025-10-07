ETV Bharat / state

'പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പോലും 'കത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ'; പലസ്തീൻ കുട്ടികളെ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു': യുനെസ്‌കോ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുൻ മേധാവി

ഇസ്രയേൽ കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി വംശഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്. പലസ്തീൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഭാവിയിൽ കുറയണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി മോഹനൻ ബി മേനോൻ

Gaza School Attacks Trauma Israeli Occupation Atrocities Palestinian Resilience Stories UNESCO Education Program
മോഹനൻ ബി മേനോൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 6:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

പർവീസ് കെ

എറണാകുളം: ഗാസയിലെ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ, പഠനകാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രചോദിതരാണെന്ന് യുനെസ്‌കോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മേധാവിയായി അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മോഹനൻ ബി മേനോൻ. നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഈ ഉണർവിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പോലും 'കത്തുന്ന സാധനങ്ങളായി' കണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഗാസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മോഹനൻ ബി മേനോൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സ്കൂളുകളിൽ മനുഷ്യാവകാശം, സമാധാനം, സൗഹൃദം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് തികച്ചും വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. "എന്തിന് കൊല്ലപ്പെടുന്നുവെന്ന് പോലും അറിയാത്ത നിഷ്കളങ്ക ബാല്യങ്ങളാണ് കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നത്... ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഇരുപത് കുട്ടികളിൽ പകുതിയും കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഭീകരമായ സാഹചര്യം വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല" - പലസ്തീനി കുട്ടികളുടെ ദാരുണമായ അവസ്ഥയും അവർ നേരിടുന്ന മാനസികാഘാതത്തിൻ്റെ ഭീകരതയും ഓർത്തെടുത്തപ്പോൾ മോഹനൻ ബി മേനോൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇടറി. താൻ ഗാസയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തുപോലും ഇസ്രയേൽ സ്കൂളുകൾ ആക്രമിക്കുകയും കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Former UNESCO Education Head Mohanan B Menon (ETV Bharat)

വെല്ലുവിളിയായി അതിജീവന ശേഷമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച കുട്ടികളെ വീണ്ടും സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് തങ്ങൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ മാനസിക വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വേദനയോടെ വെളിപ്പെടുത്തി. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളെ മറികടന്ന് പലസ്തീൻ ജനത ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു മോഹനൻ ബി മേനോൻ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ. അതിന് എത്ര വർഷമെടുക്കുമെന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്തത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രചോദനവുമാണ് പലസ്തീനികളിൽ താൻ കണ്ടതെന്നും, നാസി കൂട്ടക്കൊലക്കിരയായി തിരിച്ചുവന്ന ജൂതൻമാരുടെ ചരിത്രം പലസ്തീനിലും ആവർത്തിക്കും. ജോർദാനിലുള്ള പല പലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളുമായി തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ടെന്നും, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പലരും ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താൻ അന്ന് അമാനിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഗാസയിലേക്ക് പോവുകയും കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവരിൽ എത്രപേർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് അറിയില്ല. കുട്ടികളുടെ മരണവാർത്തകൾ തൻ്റെ മനസിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. "പല കുട്ടികളും തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത് എന്ന വാർത്ത, കുട്ടികളെ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലസ്തീനി കുട്ടികൾക്കിടയിലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലയളവ് തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റുന്നതായിരുന്നു എന്നും, അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് താൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയതെന്നും മോഹനൻ ബി മേനോൻ വ്യക്തമാക്കി.

Gaza School Attacks Trauma Israeli Occupation Atrocities Palestinian Resilience Stories UNESCO Education Program
Mohanan B Menon (ETV Bharat)

വംശഹത്യാ ശ്രമവും ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യങ്ങളും

ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി വംശഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് ശരി വയ്‌ക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. പലസ്തീൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഭാവിയിൽ കുറയണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1947ൽ പലസ്തീൻ മേഖലയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ജൂത ജനസംഖ്യ. ബാക്കിയുള്ളവർ മുസ്‌ലിംങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബികളായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ തങ്ങളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുകയാണെന്നാണ് ലോകം സംശയിക്കുന്നതെന്നും മോഹനൻ ബി മേനോൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചില അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പോലും പലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ താത്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആഗ്രഹമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ എന്ന ആവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല.

പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വേരുകൾ

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമായി പലസ്തീൻ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജർമനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജൂതൻമാരെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതോടെ അവർ നാടില്ലാത്തവരായി മാറി. ഇതോടെയാണ് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയെന്ന സങ്കല്പം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലസ്തീനിൽ ജൂതൻമാർക്ക് ഭൂമി നൽകാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. പലസ്തീനിൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ താമസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിലാണ് ജൂതരെ എത്തിച്ചത്. അത് തന്നെ തെറ്റായ ധാരണയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്.

കാരണം അന്ന് തന്നെ പലസ്തീനിൽ ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത്. യുഎൻ 1950ൽ പലസ്തീനിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് റിലീഫ് ആൻഡ് ഏജൻസി ഫോർ പലസ്തീൻ റെഫ്യൂജീസ് (യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ) എന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങി. 2007ൽ താൻ യുനെസ്‌കോയിൽ ചേർന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ മേധാവിയായി പലസ്തീനിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യ, ഭക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ.

യുനെസ്‌കോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾക്കായി യുനെസ്‌കോയിൽ നിന്നും ഓഫിസർമാർ പലസ്തീനിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അന്ന് എഴുനൂറിലധികം സ്കൂളുകളും, ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകളും, പോളിടെക്നിക്കുകളും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗാസയിലും, പലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾ കഴിയുന്ന സിറിയ, ലബനൻ, ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുമായി പലസ്തീനികൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. യുനെസ്‌കോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ മേധാവിയായി വിരമിച്ച മോഹനൻ ബി മേനോൻ, പലസ്തീനി കുട്ടികൾ സമ്മാനിച്ച കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ അമൂല്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Gaza School Attacks Trauma Israeli Occupation Atrocities Palestinian Resilience Stories UNESCO Education Program
പലസ്തീൻ കുട്ടികൾ മോഹനൻ ബി മേനോന് നൽകിയ സമ്മാനം (ETV Bharat)
Gaza School Attacks Trauma Israeli Occupation Atrocities Palestinian Resilience Stories UNESCO Education Program
പലസ്തീൻ കുട്ടികൾ മോഹനൻ ബി മേനോന് നൽകിയ സമ്മാനം (ETV Bharat)

ആ കുട്ടികളുടെ കരുത്തും പ്രചോദനവും ഈ കരകൗശല വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ കുട്ടികളെയാണല്ലോ ദിവസവും കൊന്നൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ മോഹനൻ ബി മേനോൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു. യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎയുടെ ഭാഗമായി ഗാസയിലെ കുട്ടികളുമായി അദ്ദേഹം നിരവധി തവണ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു.

Also Read:- 'അവശേഷിക്കുന്നത് ഒരു മോതിരം മാത്രം, എന്നെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചുവരും'; പ്രതീക്ഷയുടെ കനൽ കെടാതെ ഗാസ

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA SCHOOL ATTACKS TRAUMAISRAELI OCCUPATION ATROCITIESPALESTINIAN RESILIENCE STORIESUNESCO EDUCATION PROGRAMPALESTINE EDUCATION FUTURE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.