"വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരും", ആര്എസ്എസില് ചേര്ന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസ്
ആര്എസ്എസിൻ്റെ 100ാം വാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കളമശ്ശേരിയില് നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : October 2, 2025 at 2:40 PM IST
കൊച്ചി: മുൻ കേരള പൊലീസ് മേധാവി ജേക്കബ് തോമസ് ആർഎസ്എസിൽ ചേർന്നു. വലതുപക്ഷ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകനായാണ് ചേർന്നത്. ആർഎസ്എസിനൻ്റെ സ്ഥാപക ദിനമായ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 1) വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംഘടനയിൽ ചേർന്നത്.
പരമ്പരാഗത ആർഎസ്എസ് യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ് എണണാകുളം പള്ളിക്കരയിൽ നടക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ ജേക്കബ് തോമസ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആര്എസ്എസിൻ്റെ 100ാം വാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കളമശ്ശേരിയില് നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആര്എസ്എസില് സജീവമാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സാംസ്കാരിക ശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച മുൻ ഡിജിപി പറഞ്ഞു.
"നമ്മിൽ സാംസ്കാരിക ശക്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ സമൂഹം കൂടുതൽ ശക്തമാകും, അത് ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കും, അതിനാൽ വ്യക്തികളിലൂടെ ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആർഎസ്എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർഎസ്എസിന് ജാതി, മതം, ഭാഷ, പ്രാദേശിക വിഭാഗീയത എന്നിവയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജേക്കബ് തോമസ് കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി ബിജെപിയുമായും ആർഎസ്എസുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ്. കേരളത്തിലെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) മുൻ ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്ന ജേക്കബ് തോമസ് 2021 ൽ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് ജെ പി നദ്ദയില് നിന്നാണ് അഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.
ഉന്നത പോലീസ് പദവികളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല ജേക്കബ് തോമസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, കേരള കേഡറിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖയും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇവരെ കൂടാതെ, മുൻ ഡിജിപി ടി പി സെൻകുമാറും സംഘപരിവാറുമായി സഖ്യം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
സര്വീസിനിടെ വിവാദങ്ങളില് നിറഞ്ഞ് നിന്ന ആളാണ് ജേക്കബ് തോമസ്. 1985 ബാച്ചിലുള്ള ജേക്കബ് തോമസിനെ പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നപ്പോള് താക്കോല് സ്ഥാനമായ വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു.
പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ട് വര്ഷമാണ് ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെന്ഷനിലിരുന്നത്. ഓഖി ദുരന്ത സമയത്ത് സര്ക്കാര് വിരുദ്ധ പരാമര്ശത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ആദ്യ സസ്പെന്ഷന്. പിന്നീട് പലവട്ടം സസ്പെന്ഷൻ നീട്ടി. അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകമെഴുതിയതിനായിരുന്നു അടുത്ത സസ്പെൻഷൻ. ഡ്രഡ്ജര് അഴിമതിയിൽ സസ്പെന്ഷന് നീട്ടി. ഇതോടൊപ്പം തമിഴ്നാട്ടില് അനധികൃതമായി ഭൂമി സമ്പാദിച്ചു എന്ന വിവാദവും ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ഉയർന്നു.
Also Read: 10 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിപിഐക്ക് വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റ്; പി പി സുനീറും സത്യൻ മൊകേരിയും അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, എട്ടംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നാല് മന്ത്രിമാർ