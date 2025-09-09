പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും സിറിഞ്ചുമൊന്നും മണിയമ്മയ്ക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കളല്ല; കരവിരുതില് പിറക്കുന്നത് കമനീയ വസ്തുക്കള്, കവിത എഴുത്തും ഈ പുളിന്താനത്തുകാരിക്ക് ഹോബി
പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരായ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കൾ സ്വീകരണ മുറിയിലെ മനോഹരമായ അലങ്കാര വസ്തുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മണിയമ്മ. കവിത എഴുത്തിലും പുളിന്താനത്തുകാരിയ്ക്ക് കമ്പം.
Published : September 9, 2025 at 7:21 PM IST
എറണാകുളം: കവിതയും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും ഹോബിയാക്കിയ വീട്ടമ്മ. പോത്താനിക്കാട് പുളിന്താനം സ്വദേശിയായ മണിയമ്മയാണ് കവിത എഴുത്തിലും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതിനകം നാനൂറ് കവിതകളെഴുതിയ മണിയമ്മ ഒരു കവിതാ സമാഹരം പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
വർഷങ്ങളായി പല സമയങ്ങളിൽ മനസിൽ വിരിഞ്ഞ വരികൾ പുസ്തക താളുകളിൽ എഴുതി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹവും വിരഹവും, കാഴ്ചകളും, യാത്രകളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ജീവിതവുമായി ഇഴചേർന്ന ഇതിവൃത്തങ്ങളാണ് കവിതക്കായി മണിയമ്മ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ള വിഷയങ്ങൾ. തൻ്റെ ആകുലതകളും ആശങ്കകളും ഭാവനാ സമ്പന്നമായാണ് ഒരോ കവിതയിലും ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഈ കവിതകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു കവിതാ സമാഹരം ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മണിയമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവിതാ സമാഹാരം ഇറക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാരവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. തൻ്റെ ഭാവനകൾ എഴുത്തില് മാത്രമല്ല, കരകൗശല വസ്തുക്കളിലും കവിത വിരിയിക്കുമെന്ന് മണിയമ്മ ഇതിനകം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരായ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കൾ സ്വീകരണ മുറിയിലെ മനോഹരമായ അലങ്കാര വസ്തുകളാക്കി കൂടി മാറ്റുകയാണ് മണിയമ്മ. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകൾ, കുപ്പികൾ, തെർമോകോൾ, കാർഡ് ബോർഡുകൾ, പേപ്പറുകൾ തുടങ്ങി കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം അലങ്കാര വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് മണിയമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി.
"വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്, മേശ പുറത്ത് കിടന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവർ വെറുതെ മുറിച്ച് ഒരു പൂവ് ഉണ്ടാക്കി, അത് കണ്ട മണിയമ്മയുടെ ഭർത്താവിന് കൗതുകം തോന്നുകയും ഇനിയും ഇതേപോലെ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു"- ഇങ്ങനെയാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതെന്ന് മണിയമ്മ പറഞ്ഞു.
"സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമെ അയൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൂടി അലങ്കാര വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റാറുണ്ട്"- എന്നും മണിയമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ അലങ്കാര വസ്തുകളാക്കി പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയെന്ന താല്പര്യത്തോടെയാണ് വീട്ടിലെയും അയൽ വീടുകളിലെയും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കളെ അലങ്കാര വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് മണിയമ്മ പറഞ്ഞു.
ഏതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യവും പൂക്കളോ, പൂ ചട്ടിയോ എന്ന് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അലങ്കാര വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണിയമ്മ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇന്സുലിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളും സിറിഞ്ചും അടക്കം ഇവിടെ വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സ്വന്തം വീട്ടില് നിന്ന് മാത്രമല്ല അയല് വീടുകളില് നിന്നും ഇതിനായി മണിയമ്മ പാഴ്വസ്തുക്കള് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
വീടാകെ പാഴ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. താത്പര്യമുണ്ടങ്കിൽ ആർക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും താൻ ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാതെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളെ കരകൗശല വസ്തുക്കളാക്കി തുടങ്ങിയതെന്നും മണിയമ്മ പറയുന്നു.
വീടിൻ്റെ വരാന്തയും സ്വീകരണ മുറിയും കരകൗശല വസ്തുക്കളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ഭർത്താവ് സോമനും മക്കളായ സുമീഷും ശ്രുതിയും മണിയമ്മയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് നൽകുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് മണിയമ്മയ്ക്ക് ഊര്ജം പകരുന്നതും.
Also Read: തിരുവാതിര പഠിക്കണം; ചൈനീസ് വന്മതിലില് മലയാളി മങ്കമാര്ക്കൊപ്പം കൂടി വിദേശികള്