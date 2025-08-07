“പശ്ചിമഘട്ടം തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയദുരന്തമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ യുഗങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നാലോ അഞ്ചോ വർഷം മതി. അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവനോടെ കാണും. ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ മനസിലാകും”, പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗില് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണിത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നല്കിയ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു ഇത്.
ഇന്ന്, ഉത്തരകാശിയിലെ ഗംഗോത്രി തീർഥാടനപാതയിലെ പ്രധാന ഗ്രാമമായ ധരാലിയെ മേഘവിസ്ഫോടനം കവരുമ്പോള് വീണ്ടും ചര്ച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ഗാഡ്ഗില് റിപ്പോര്ട്ട്. നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് ഒരു ഗ്രാമത്തെ പൊടുന്നനെ കവര്ന്ന ധാരിയിലെ മേഘവിസ്ഫോടനം രാജ്യത്തെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് പേരെ കാണാതാവുകയും ദുരന്തത്തില് നിരവധി പേര് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കണക്കുകള്.
Please pray for Kerala. A landslide has devastated Wayanad. Many hundreds feared dead. Scary visuals (1/n) pic.twitter.com/dOfYpxFsXh— Dr Jaison Philip. M.S., MCh (@Jasonphilip8) July 30, 2024
Devastating cloudburst hits #Uttrakhand's Uttarkashi, flash flood sweeps village, over 20 feared trapped, massive loss of life & property feared.@TheMornStandard @NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob pic.twitter.com/eWJC5N6myU— Narendra S Sethi (@narendrassethi) August 5, 2025
മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ മിന്നല് പ്രളയത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് അതിൻ്റെ ഭീകരത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരുവേള 2024 ലെ വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല ഉരുള്പൊട്ടലിനെ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം. ജൂലൈ 30, 2024 പുലര്ച്ചെ സെക്കൻഡുകള്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല പ്രദേശത്തെ ഉരുള്പൊട്ടല് കവര്ന്നെടുത്തത്. ധരാലിയിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തേക്കാളും മിന്നല് പ്രളയത്തിനേക്കാളും ഇതിന് വ്യാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്, രണ്ട് ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലും സമാന കാരണമാണ്.
ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതല് അളവില് മഴ ലഭിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. അതായത്, വലിയ അളവില് ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മഴ ലഭിക്കുമ്പോള് മേഘവിസ്ഫോടനം, ഉരുള്പൊട്ടല്, പ്രളയം, മണ്ണിടിച്ചില് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കും. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ ഖനനം, റിസോര്ട്ടുകള്, ഹോം സ്റ്റേകള് എന്നിവയുടെ നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം കൂട്ടുന്നു. മനുഷ്യനിര്മിത ദുരന്തമാണ് ഇപ്പോള് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകര് പറയുന്നത്.
കേരളത്തിലും മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സാധ്യത?
നിലവില്, ഉത്തരകാശിക്ക് പിന്നാലെ കേരളത്തിലും മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് ഏറെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ പശ്ചമിഘട്ടങ്ങളില് ഉരുള്പൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഏറെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
"ഇനി കേരളത്തില് ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാല് മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തേക്കാള് വ്യാപ്തി കൂടുതലായിരിക്കും"
ഉത്തരകാശിയിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേരള നാച്ചുര് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗണ്സില് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. സിഎം ജോയ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പരിസ്ഥിതി ലോലപ്രദേശങ്ങളില് ഇപ്പോഴും ഖനനവും കെട്ടിട നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള അളവ്, രൂപകൽപ്പന, നിർമാണം, പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കായി നാഷണൽ ബിൽഡിങ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻബിസി) സമഗ്രമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്, ഇതെല്ലാം കാറ്റില് പറത്തി പശ്ചിമഘട്ടത്തില് നിര്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഏത് സര്ക്കാരുകള് വന്നിട്ടും ഇത് തടയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.യഥാര്ഥത്തില് ഇതിന് പിന്നില് വലിയ ബിസിനസ് മാഫിയകളും സംഘടിത ശക്തികളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സര്ക്കാരുകള്ക്ക് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്കും ആവശ്യമായ പണം ഇവര് നല്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലോലപ്രദേശങ്ങളില് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മൂന്നാര്, വയനാട്, നെല്ലിയാമ്പതി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് ഇപ്പോഴും അനധികൃത ഖനനവും നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ഇത് വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് വഴിവയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകൻ കൂടിയായ ഡോക്ടര് പ്രതികരിച്ചു. ബിസിനസ് മാഫിയകളും മുതലാളിമാരുമാണ് ഇതിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്, എന്നാല് ദുരന്തമുണ്ടായാല് സാധാരണക്കാരാണ് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം, പശ്ചിമ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയില് മേഘവിസ്ഫോടനമോ അല്ലെങ്കില് ഉരുള്പൊട്ടലോ ഉണ്ടായാല് മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തേക്കാള് വ്യാപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. വാല്പാറ, മൂന്നാര്, വാഗമണ്, നെല്ലിയാമ്പതി, വയനാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മേഘവിസ്ഫോടനം പോലുള്ള ദുരന്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേരള നാച്ചുര് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗണ്സില് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ നിര്മിതം"
ഉത്തരകാശിയിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ ദുരന്തങ്ങള് കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകനും ഗവേഷകനും കൂടിയായ പ്രൊഫസര് കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷവും കേരളത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് മലനിരകളില് അനധികൃത നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഖനനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. ഇതിനുപിന്നില് വലിയൊരു മാഫിയ തന്നെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം അനധികൃത നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെ നിയമനിര്മാണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ഇതുവരെ അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമാഫിയകളുടെയും മുതലാളിമാരുടെയും സമ്മര്ദത്തില് ഏത് സര്ക്കാരിനും ഇത്തരം അനധികൃത നിര്മാണങ്ങള് തടയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുതയെന്നും പ്രൊഫസര് പ്രതികരിച്ചു.
കേരളത്തില് ഇനിയും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുവരെയും ആരും പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാല് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ നിര്മിതമാണ്. മലനിരകള് ഇടിച്ചു നിരത്തി കെട്ടിടങ്ങളും ഹോം സ്റ്റേകളും റിസോര്ട്ടുകളും നിര്മിക്കുകയാണ്. ഇതിനുപിന്നിലുള്ള മാഫിയകളെ ആര്ക്കുമൊന്ന് തൊടാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല, സര്ക്കാരുകളും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവര്ക്ക് ഖനനത്തിനും അനധികൃത നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും അനുമതി നല്കുകയാണ്. ഏത് സര്ക്കാര് ആണെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം വരട്ടെയെന്ന മനോഭവത്തിലാണ്, കാരണം അവര്ക്ക് അതില് നിന്ന് ലാഭം കൊയ്യാനാകും, രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്കും ചില മാധ്യമങ്ങള്ക്കും ഇതേ മനോഭാവമുണ്ട്. എന്നാല് ഇത്തരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലെല്ലാം സാധാരണക്കാരാണ് ഇരയാകുന്നതെന്നും ഇപ്പോള് ഉത്തരകാശിയില് ഉണ്ടായ മിന്നല് പ്രളയത്തിന് സമാന ദുരന്തങ്ങള് കേരളത്തില് ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
എന്താണ് മേഘവിസ്ഫോടനം?
മേഘവിസ്ഫോടനം എന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്യധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ്. സാധാരണയായി ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100 mm (10 cm)-ൽ കൂടുതലായി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു.
മേഘവിസ്ഫോടനം എവിടെയാണ് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നത്?
- ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങൾ (ജമ്മു കശ്മീര്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചല്പ്രദേശ്)
- പശ്ചിമഘട്ടം (കേരളം, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്പ്പെടെ സാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്)
- മലമേഖലകളിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നു
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോര്ട്ടില് കേരളത്തില് മേഘവിസ്ഫോടന സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അധ്യക്ഷനായ Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) 2011-ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന പദം നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കനത്ത മഴയുടെയും ഉരുൾപൊട്ടലുകളുടെയും അപകടസാധ്യതകൾ, ഇതിനെ തുടര്ന്നുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമയ ദുന്തത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതായും പരമാവധി പരിസ്ഥിതി സെൻസിറ്റീവ് (ESZ-1) ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണെന്നും ഗാഡ്ഗില് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഗാഡ്ഗില് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പശ്ചിമഘട്ടം മൂന്നായി വിഭജിച്ചു
- Ecological Sensitivity Zone 1 (ESZ-1) – ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങൾ
- ESZ-2 – ഇടത്തരം സെൻസിറ്റിവിറ്റി
- ESZ-3 – നേരിയ തോതില് വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുള്ള മേഖല
ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മേഘവിസ്ഫോടത്തിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ
ഇടുക്കി : ഉരുള്പൊട്ടലുകൾക്കും കനത്ത മഴയ്ക്കും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട പ്രദേശം.
നിരവധി ഡാമുകളും ക്വാറികളും ഉള്ളത് പ്രകൃതിസമ്പത്ത് അപകടത്തിലാക്കുന്നു.
വയനാട് : കാപ്പിക്കാട്, മേപ്പാടി തുടങ്ങിയ മലമേഖലകൾ. അനധികൃത നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ഖനനം എന്നിവ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു. കാടുനശീകരണവും അനിയന്ത്രിത കൃഷിയും കനത്ത മഴയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു.
പത്തനംതിട്ട: റാന്നി, കിളിരൂർ, ആനത്തോട്, സന്നിധാനം അടക്കം. ശബരിമലയും പമ്പാനദീതടവും ഉൾപ്പെടുന്നു – പരിസ്ഥിതി അമിതമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പ്രദേശം. ശബരിമലയുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രത പ്രകൃതിക്ഷോഭ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
കൊല്ലം : കുളത്തൂപ്പുഴ, ആര്യങ്കാവ് തുടങ്ങിയ മലയോര പ്രദേശങ്ങളില് മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത
കോട്ടയം: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, എരുമേലി പ്രദേശങ്ങൾ ESZ-1 ആയി ഗാഡ്ഗിൽ ശുപാർശ ചെയ്തു.
തൃശൂർ: ചാലക്കുടി, അതിരപ്പിള്ളി, മാള എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത. ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതികൾ, റിസോർട്ട് വികസനം തുടങ്ങിയവ പ്രകൃതിക്ക് ഭീഷണി. അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേന്ദ്രത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് മേഖലയാണ്.
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ, കുന്നത്തുനാട് മേഖല. മലയോര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഴക്കെടുതിക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു
പാലക്കാട് – നെല്ലിയാമ്പതി മേഖല: മലയോര മേഖലകളും കാടുകളുമുള്ള സ്ഥലം. ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ പതിവാണ്.
മലപ്പുറം – നിലമ്പൂർ മേഖല: സൈലൻ്റ് വാലിക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അടുത്തുള്ള മലമേഖലകളിലും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത
ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ –കാടുനശീകരണം, ഖനനം, കെട്ടിടനിർമാണം, ടൂറിസം വിനോദപദ്ധതികൾ, അനിയന്ത്രിത കൃഷി തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ കനത്ത മഴ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മേഘവിസ്ഫോടനം പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മലമേഖലകൾ മേഘവിസ്ഫോടനം പോലുള്ള അതിതീവ്ര മഴകൾക്കും, ഉരുൾപൊട്ടലുകൾക്കും ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ്.
കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങള് ഏതെല്ലാം?
പശ്ചിമഘട്ടം ഉള്പ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ 131 വില്ലേജുകളാണ് ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നത്. വയനാട് മാനന്തവാടി താലൂക്കിലെ പേരിയ, തിരുനെല്ലി, തൊണ്ടര്നാട്, തൃശ്ശിലേരി, സുല്ത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കിലെ കിടങ്ങനാട്, നൂല്പ്പുഴ, വൈത്തിരി താലൂക്കിലെ അച്ചൂരാനം, ചുണ്ടേല്, കോട്ടപ്പടി, കുന്നത്തിടവക, പൊഴുതന, തരിയോട്, വെള്ളരിമല എന്നീ 13 വില്ലേജുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. എറണാകുളത്തെ കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ കുട്ടംപുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ 14 വില്ലേജുകളും ഇടുക്കി താലൂക്കിലെ 9 വില്ലേജുകളും പീരുമേട് താലൂക്കിലെ എട്ട് വില്ലേജുകളും തൊടുപുഴ താലൂക്കിലെ രണ്ടു വില്ലേജുകളും ഉടുമ്പുംചോല താലൂക്കിലെ 18 വില്ലേജുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്.
ഇരിട്ടി താലൂക്കിലെ രണ്ടു വില്ലേജുകളും തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ഒരു വില്ലേജും പത്തനാപുരം താലൂക്കിലെ രണ്ടു വില്ലേജുകളും പുനലൂര് താലൂക്കിലെ ആറ് വില്ലേജുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കൂട്ടിക്കൽ വില്ലേജ്, മീനച്ചിലിലെ മൂന്ന് വില്ലേജുകള്, കൊയിലാണ്ടിയിലെ രണ്ട് വില്ലേജുകള്, താമരശ്ശേരിയിലെ ആറ് വില്ലേജുകള്, വടകരയിലെ രണ്ട് വില്ലേജുകള്, നിലമ്പൂരിലെ 11 വില്ലേജുകള് ആലത്തൂരിലെ ഒരു വില്ലേജ്, അട്ടപ്പാടിയിലെ ആറ് വില്ലേജുകള്, ചിറ്റൂരിലെ മൂന്ന് വില്ലേജുകള്, മണ്ണാര്ക്കാടിലെ ഒരു വില്ലേജ്, പാലക്കാടിലെ മൂന്ന് വില്ലേജുകള്, കോന്നിയിലെ നാല് വില്ലേജുകള്, റാന്നിയിലെ മൂന്ന് വില്ലേജുകള്, കാട്ടാക്കടയിലെ നാലു വില്ലേജുകള്, നെടുമങ്ങാട്ടെ മൂന്ന് വില്ലേജുകള്, ചാലക്കുടിയിലെ രണ്ട് വില്ലേജുകള് എന്നിവയും പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ഖനനം, ക്വാറികളുടെ പ്രവര്ത്തനം, മണലെടുപ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സമ്പൂര്ണ നിരോധനമുണ്ടായിരിക്കും
കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം
- മണ്സൂണിലെ അമിതമായ മഴ
- മലനിരകളിൽ കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്
- ഖനനം, അനധികൃത നിര്മാണം
- മലനിരകളില് കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ പണിയുന്നത്
- അണക്കെട്ടുകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്
ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമായ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഖനനം, വൻ ജലസേചന പദ്ധതികൾ, വലിയ വിനോദസഞ്ചാര നിർമാണങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കണം. പാചകവാതക പ്ലാൻ്റുകൾ, കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികൾ എന്നിവ ESZ-1 ല് ഒഴിവാക്കണം. എന്ത് വികസന പ്രവര്ത്തങ്ങള്ക്കും മുന്നോടിയായി ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം നിർബന്ധമാക്കണം. കൃഷിയിടങ്ങൾ, വാസസ്ഥലങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. മലകള് ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നത്, കെട്ടിട നിർമാണം, ഖനനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കണം. അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ എന്നിവ നിർത്തണം. മലയോര മേഖലകളിൽ കനാൽ, റോഡ് തുടങ്ങിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുസ്ഥിരമാകണം.
ഗാഡ്ഗില് റിപ്പോര്ട്ടിനെതിരെ ഉയര്ന്ന വിമര്ശനങ്ങള് എന്തെല്ലാം? എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പായില്ല
വികസനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു റിപ്പോര്ട്ട് എന്ന തരത്തില് വ്യാപക വിമര്ശനം ഉയര്ന്നു. ഗാഡ്ഗി ൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മലയോരങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ (വ്യവസായികൾ, കർഷകർ, റിസോർട്ട് ഉടമകൾ) സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നടത്തി. റോഡ്, കെട്ടിടം, ടൂറിസം, ഖനനം, കൃഷി, എന്നിവയെല്ലാം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കും എന്ന വിമര്ശനം ഉയര്ന്നു.
ചില മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും “മലയോരത്തിൽ വീടുകൾ പൊളിക്കുമെന്നും, ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുമെന്നും” തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ജനങ്ങള്ക്കിടയില് പ്രചരിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കേരളം, കര്ണാടകം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയമായി ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ പിന്തുണച്ചില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തങ്ങളുടെ വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് ഭീഷണിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കി. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള കർശന ശുപാർശകൾ അത്യന്തം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ തുറന്നറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസിലാക്കാതെ, അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതോടെ റിപ്പോര്ട്ട് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
Also Read: