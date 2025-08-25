ETV Bharat / state

ഹൗസ് വൈഫുമല്ല, ഹോം മേക്കറുമല്ല... മികച്ച കർഷക; ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൂവിട്ടത് സുമയ്യയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ - JAMANTHI CULTIVATION BY LADY FARMER

കഴിമ്പ്രം പാട്ടുകുളങ്ങര കാർത്ത്യായനി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സുമയ്യയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും വിടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്.

Entrepreneur Sumayya cultivate Jamanthi Flowers at Temple premises Thrissur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2025 at 6:36 PM IST

Entrepreneur Sumayya cultivate Jamanthi Flowers at Temple premises Thrissur (ETV Bharat)

തൃശൂർ: ഹൗസ് വൈഫ്, ഹോം മേക്കർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്‌ത്രീകള്‍ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് കാലങ്ങളായി. ഓഫിസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുമെല്ലാം ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന കാലമാണിത്. അങ്ങനെ ഈ ഓണക്കാലത്ത് ചെണ്ടുമല്ലി വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ് കഴിമ്പ്രം പാട്ടുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി സുമയ്യ. പരീക്ഷണാർഥം നട്ട് വളർത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലി തൈകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പല വർണങ്ങളിൽ പൂവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്.

കഴിമ്പ്രം പാട്ടുകുളങ്ങര കാർത്ത്യായനി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്താണ് സുമയ്യയുടെ പൂകൃഷി. സ്ഥല പരിമിധി കാരണം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള മോഹവുമായി ക്ഷേത്ര അധികൃതരെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികള്‍ പിന്തുണ നൽകിയതോടെ സുമയ്യ പൂക്കൃഷിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പോള്‍ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് സുമയ്യയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും വിടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്.

വലപ്പാട് കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അഞ്ഞൂറോളം ഹൈബ്രിഡ് തൈകളാണ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. വാടാമല്ലിയും ഒപ്പം പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ചെണ്ടുമല്ലി മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് പൂവിട്ടതെന്ന് സുമയ്യ പറയുന്നു. മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിടം സന്ദർശകർക്ക് കൗതുക കാഴ്ച്ചയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച കർഷകയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുമയ്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. ഓണ വിപണിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്‌ത പൂ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് എത്രയും വേഗം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സുമയ്യ. വിളയിച്ചെടുത്ത പൂക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

ദി ഒണ്‍ അവർ റൂള്‍ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. പ്രശസ്‌ത അമേരിക്കൻ വ്യവസായിയായ ജെഫ് ബെസോസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണിത്. ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റിവയ്‌ക്കുക, അതിപ്പോ വായന, പഠനം അങ്ങനെ മനസിന് സന്തോഷം തരുന്ന എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമുക്കായി വേണം. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാതെ അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കരുതുന്നവർ ഇടയ്‌ക്ക് മാറാല പിടിച്ച മനസിലെ ഉഷാറാക്കി അരങ്ങത്തേയ്‌ക്കിറങ്ങണം. നിങ്ങള്‍ക്കായി ഈ ലോകം പുത്തൻ അവസരങ്ങള്‍ കാത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. തൃശൂരിലെ കഴിമ്പ്രം പാട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശി സുമയ്യ ഓരോ വനിതകള്‍ക്കും പ്രചോദനമാണ്. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വഴി വെട്ടുന്ന ഓരോ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കുമുള്ള പ്രചോദനം.

Entrepreneur Sumayya cultivate Jamanthi Flowers at Temple premises Thrissur (ETV Bharat)

