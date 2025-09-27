ഇഎംഎസിൻ്റെ മകളും ശിശു രോഗ വിദഗ്ധയുമായ ഡോ. മാലതി ദാമോദരന് വിട; അനുശോചിച്ച് പ്രമുഖര്
സംസ്കാരം സെപ്തംബര് 28 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തില്
Published : September 27, 2025 at 1:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രമുഖ ശിശു രോഗ വിദഗ്ധയും ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസിൻ്റെ മകളുമായ ഡോ. മാലതി ദാമോദരന്(87) അന്തരിച്ചു. വാര്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഏറെ നാളായി വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചു വന്ന ഡോ. മാലതി ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ മൂന്നിന് ശാസ്തമംഗലത്തെ വസതിയില് വച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരില് പ്രമുഖയായിരുന്ന ഡോ. മാലതി, വെല്ലൂര് ക്രിസ്ത്യന് മെഡിക്കല് കോളജില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം അവിടെനിന്നു വിരമിച്ചു. തുടര്ന്ന് തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്തെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന് ആശുപത്രിയില് ജോലി ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ജനകീയാരോഗ്യ സംഘടനയായ മെഡിക്കോ ഫ്രണ്ട് സര്ക്കിളിൻ്റെ പ്രവര്ത്തകയായിരുന്നു. പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പരേതനായ ഡോ. എ ഡി ദാമോദരന് ആണ് ഭര്ത്താവ്. മക്കള്:പ്രൊഫ. സുമംഗല(ഡല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപിക), ഹരീഷ് ദാമോദരന്(ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് റൂറല് എഡിറ്റര്). ഇ എം രാധ, പരേതരായ ഇ എം ശ്രീധരന്, ഇ എം ശശി എന്നിവര് സഹോദരങ്ങളാണ്. സംസ്കാരം സെപ്തംബര് 28 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തില് നടക്കും.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്, മന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര് വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യോപചാരം അര്പ്പിച്ചു. ഡോ. മാലതിയുടെ നിര്യാണത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
മഹാനായ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതാദര്ശങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച മകളായിരുന്നു ഡോ. മാലതി ദാമോദരനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചന സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു. പെണ്കുട്ടികള് അച്ഛൻ്റെയോ ഭര്ത്താവിൻ്റെയോ മേല്വിലാസത്തില് അല്ല അറിയപ്പെടേണ്ടതെന്ന ഇഎംഎസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവര് ജീവിതത്തില് പകര്ത്തി.
ശിശുരോഗ വിദഗ്ധ എന്ന നിലയില് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ജനകീയ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവര്ത്തക കൂടിയായിരുന്നു ഡോ. മാലതി. ലാളിത്യമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖമുദ്ര. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില് കൃത്യമായ അഭിപ്രായം ഡോ. മാലതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായതെല്ലാം സമൂഹത്തിനും പ്രസ്ഥാനത്തിനും കരുതി വെച്ച ഡോ. മാലതിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന ഇഎംഎസ് എഴുതിയ പുസ്തകമായിരുന്നു മാലതിക്ക് അച്ഛന് നല്കിയ വിവാഹ സമ്മാനം. കാളിദാസൻ്റെ ശാകുന്തളം ഉദ്ധരിച്ച് ഇഎംഎസ് അതിൻ്റെ പുറംചട്ടയില് എഴുതിയ വാക്യങ്ങള് ഒരു അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായ ഹൃദയബന്ധം വരച്ച് കാട്ടുന്നതായിരുന്നു. ചിക്കന് പോക്സ് ബാധിതനായ തൻ്റെ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില് തൊട്ടുതലേ ദിവസം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മ ആര്യാ അന്തര്ജനത്തെ എട്ടാം വയസ്സില് പരിചരിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഡോ. മാലതി പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇഎംഎസിൻ്റെ മകള് എന്ന നിലയില് പ്രത്യേക അടുപ്പം അവരുമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില് പങ്കു ചേരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചന സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു.
