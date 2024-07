ETV Bharat / state

ഇടുക്കിയില്‍ കനാലിലെ ഗ്രില്ലില്‍ കുടുങ്ങി ആന; ഷട്ടർ അടച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി - Elephant Stuck In The Canal

Elephant Got Stuck In The Shutter Of Thekkady Canal ( ETV Bharat )