കോട്ടയം: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആനകളിൽ ഒന്നായ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് ഉത്സവത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണത്.
അഴകിൻ്റെ മഴവില് കാവടി അഥവാ ഗജരാജ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മൂ൪ത്തിമ ഭാവം. ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പ൯ ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മാത്രമല്ല കൊച്ചുകേരളത്തിൻ്റെയും അഭിമാനമാണ്. സഹ്യപുത്രന്മാരെ താഴത്തും തലയിലും വയ്ക്കാതെ താലോലിക്കുന്ന ആന പ്രേമികളുടെ മാതൃകാ പുരുഷോത്തമ൯.
ഈരാറ്റുപേട്ട പരവൻപറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ അയ്യപ്പ൯, കോടനാട് ആന കളരിയിൽ നിന്നും അവസാനമായി ലേലം വിളിക്കപ്പെട്ട ആനകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇന്ന് തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ രാത്രി തിടമ്പുവരെ അയ്യപ്പൻ്റെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി അവനെ തേടിയെത്തുന്നു. കോടനാട് ആന കളരിയിലെ അവസാന ലേലം വിളിയിലൂടെ ഈരാറ്റുപേട്ട പരവൻപറമ്പിൽ വെള്ളൂക്കുന്നേല് വീട്ടിലെത്തിയ ആരാം എന്ന കൊച്ചു കുറുമ്പനാണ് പിന്നീട് ആന പ്രേമികളുടെ മനസിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഒരു പ്രത്യേക വശ്യസൗന്ദര്യമാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പന്.
പരവൻറമ്പിൽ വെള്ളൂക്കുന്നേൽ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്ന ജോസഫ് തോമസും ഭാര്യ ഈത്താമ്മയും ചേർന്നാണ് ആനയെ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. 1977 ഡിസംബർ 20 ന് ലേലത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പന് ഏഴുവയസിനടുത്ത് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം. കുറുമ്പു കാട്ടിനടന്ന കുഞ്ഞിക്കൊമ്പന് വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ അധികകാലം വേണ്ടിവന്നില്ല.
പൊതുവെ ശാന്തസ്വഭാവമാണ്. കൊഴുത്ത കറുത്തിരുണ്ട ശരീരം. അമരം കവിഞ്ഞും നീണ്ട വാലും ഒത്ത തുമ്പിയും കൊമ്പും. ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തും വായുകുംഭത്തിന് താഴെയുമായി ഭംഗിയോടെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ട മദകരി, എടുത്ത കൊമ്പുകൾ, ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകൾ എല്ലാം അയ്യപ്പൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നത് അയ്യപ്പനിലാണ്.
സമാന സംഭവം
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ശബരിമല വനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കുട്ടികൊമ്പൻ കൊച്ചയ്യപ്പന് പിന്നാലെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ചലച്ചിത്ര താരം കെആർ വിജയ നടയ്ക്കിരുത്തിയ ഗജരത്നം ഓമല്ലൂർ മണികണ്ഠനും ചരിഞ്ഞത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ഓമല്ലൂർ രക്തകണ്ഠ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയാണ് ചരിഞ്ഞ ഓമല്ലൂർ മണികണ്ഠൻ.
55 വയസായിരുന്നു പ്രായം. എരണ്ടകെട്ടിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വച്ച് ചരിഞ്ഞത്. ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഓമല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആനയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മണികണ്ഠനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഓമല്ലൂർ രക്തകണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതോടെ മണികണ്ഠന് ഓമല്ലൂർ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പേരും നൽകി.
