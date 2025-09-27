കൊഴുമ്മൽ വയലിലെ ലാലു ടച്ച്; കൂട്ടായി ഭാര്യ അംബികയും, ഇത് സ്വപ്നങ്ങള് വിളയും നെൽപ്പാടം
നാടും നാട്ടിലെ മണ്ണും കൃഷിയും. വിദേശത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഈ സ്വപ്നങ്ങള് മതിയായിരുന്നു കണ്ണൂർ സ്വദേശി ലാലുവിന്. ഇപ്പോള് കൊഴുമ്മൽ വയലിൽ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങള് വിളയിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഈ ദമ്പതികള്.
Published : September 27, 2025 at 7:15 PM IST
കണ്ണൂർ: (a+b)^2= a^2+2ab+b^2 എന്ന സമവാക്യം വിദ്യാർഥികളെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ച ലാലുവിൻ്റെ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ഓർമകളിൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ട്. കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ പോളി എൻജിനീയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ലാലു ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറക് ഒടിച്ചിട്ടില്ല. 1993 -94 കാലത്താണ് വിദ്യാർഥിയിൽ നിന്ന് ട്യൂഷൻ എന്ന സങ്കൽപത്തിലേക്ക് ലാലു കടക്കുന്നത്.
1995ൽ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കും ചുവടുവച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം നേതൃപാഠവമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി വച്ചായിരുന്നു ലാലുവിൻ്റെ അധ്യാപന യാത്രകളത്രയും. താൻ പൂർത്തീകരിച്ച പഠന മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലി തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ഉപദേശത്തിലാണ് 2015ൽ ജൂലൈയിൽ ലാലു വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത്.
നാട്ടിൻ പുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം
ഏഴുവർഷം വിദേശത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറായി പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ നാടും മണ്ണിൻ്റെ മണവും ഒക്കെയായിരുന്നു എപ്പോഴും ലാലുവിൻ്റെ മനസിൽ. മണ്ണിനെ പൊന്നണിയിക്കുന്ന കൃഷിയും മായമില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും സ്വപ്നം കണ്ട ലാലു പതിയെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു.
2012ൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയ ലാലു തലോത്ത് വയൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വയലുകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടിവന്ന അധ്യാപന ജീവിതവും കൃഷിയോടൊപ്പം കൂടെ കൂട്ടി. മത്സ്യകൃഷിയിലും നെൽകൃഷിയിലും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് യാത്ര തുടർന്നു.
കൊഴുമ്മൽ വയലിലെ ലാലു ടച്ച്
പല ഇടങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചു ട്യൂഷൻ എടുത്ത ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഭാര്യ അംബികയ്ക്കും ലാലുവിനും. അധ്യാപക ജീവിതത്തേക്കാൾ മധുരം കൃഷിക്ക് ആണെന്ന് തോന്നിതുടങ്ങിയതോടെ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ എന്ന സങ്കൽപം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് കൊഴുമ്മൽ പാടത്ത് ഏതു നേരവും കൃഷിയെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവർ. ലീസിന് എടുത്ത രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയിൽ ആണ് നെൽകൃഷി. 2024 ഇൽ മാത്രം 4 ഏക്കറിൽ ചെയ്ത കൃഷിയിൽ 1200 ഓളം കിലോ അരി ലഭിച്ചെന്ന് ലാലു പറയുന്നു.
പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതൽ നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾക്ക്
ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏത് വളം ഉപയോഗിക്കണം, എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിൽ ഒക്കെ മാർഗ നിർദേശം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ജൈവകൃഷിക്ക് അങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റവും ഇല്ലെന്നാണ് ലാലു പറയുന്നത്. കയമ,തവള കണ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടൻ നെൽ വിത്തിനങ്ങളാണ് തൻ്റെ പാടത്ത് ലാലു നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയേയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റു എന്നും ലാലു പറയുന്നു. ചീഞ്ഞു പോകേണ്ട വിത്തുപോലും കനത്ത മഴയെയും വെയിലിനെയും അതിജീവിക്കുന്നു. അത് തന്നെ നാടൻ വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്ന സന്തോഷം
പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അധ്യാപന രീതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലാലു. സമൂഹവും പ്രകൃതിയും തുടങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠനവിധേയമാകണം. പക്ഷേ തൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് മുന്നിൽ കണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും അധ്യാപനത്തെക്കാൾ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൃഷിയാണ് എന്നും ലാലു പറയുന്നു.
അധ്യാപിക മേഖലയും കാർഷിക മേഖലയും രണ്ടും രണ്ടു സ്വഭാവമാണെന്നും അധ്യാപന മേഖലയെക്കാൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള സുകൃതമാണ് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതെന്നും ലാലു പറയുന്നു. നിലവിൽ ജൂണിലാണ് കൊഴുമ്മലിലെ പാടത്തു നെല്ല് നട്ടിട്ടുള്ളത്.
പാരമ്പര്യമായി ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് ലാലു തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നെല്ലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞവർഷം മൂന്നു തവണയാണ് പച്ചക്കറിയിൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തതെന്നും ഇത്തവണ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വില്ലനായത് മഴയാണെന്നും ലാലു കൂട്ടിച്ചേർത്തു
