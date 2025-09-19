പനി ബാധിച്ച വയോധികനെ കൈയില്‍ താങ്ങി കീലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടി; യാത്രാ ദുരിതമൊഴിയാതെ ഇടമലക്കുടി

പനി ബാധിച്ച വയോധികനെ കൈയില് താങ്ങി കീലോമീറ്ററുകള് താണ്ടി; യാത്രാ ദുരിതമൊഴിയാതെ ഇടമലക്കുടി
ഇടമലക്കുടിക്കാര്ക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്താന് നാല് കിലോമീറ്റര് കാട്ടുപാത താണ്ടണം. റോഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. അധികൃതര് കനിയുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികള്.
Published : September 19, 2025 at 8:01 PM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി വികസനങ്ങളുണ്ടായെന്ന് സര്ക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴും ഇന്നും ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പതിയാത്ത നിരവധയിടങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വനമേഖലയായ ഇടമലക്കുടി. ഇന്നും ആവശ്യത്തിന് റോഡോ വീടോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരിടം.
ഗോത്രവര്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയില് 28 ഉന്നതികളാണുള്ളത്. ഇവിടെ കഴിയുന്നവര്ക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നല്കാന് ആശുപത്രികളോ ക്ലിനിക്കുകളോ ആശുപത്രികള് ഉള്ളിടത്തേക്ക് എത്താന് റോഡോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പനി ബാധിച്ച് അവശനിലയിലായ വയോധികനെ കൈയില് താങ്ങി കിലോമീറ്ററുകളോളമാണ് പ്രദേശവാസികള് നടന്നത്. ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില് വരുന്ന കൂടലാര് കുടി സ്വദേശിയായ വയോധികനെയാണ് കാട്ടുവഴികള് കാല്നടയായി താണ്ടി ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കേണ്ടി വന്നത്.
നാല് കിലോമീറ്ററോളം കൈയില് താങ്ങി വയോധികനെ ആനക്കുളത്ത് എത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്നും വാഹനത്തില് ആശുപത്രിയിലേക്കും. സാധാരണ അസുഖം ബാധിക്കുന്നവരെ തുണി മഞ്ചല് കെട്ടിയാണ് ഇടമലക്കുടിക്കാര് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാറ്. രാത്രിയായാലും പകലാണെങ്കിലും അവര്ക്ക് ഈ കാട്ടുവഴി താണ്ടണം. അതുമാത്രമല്ല വഴിനീളെ വന്യമൃഗങ്ങളെയും ഭയക്കണം ഇവര്ക്ക്. ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വഴിയുടെ നീളം.
സൊസൈറ്റിക്കുടിയില് ഒരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് കൂടലാര്, മീന്കുത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവര്ക്ക് അവിടെയെത്തണമെങ്കില് കാട്ടുവഴി ഏറെ ദൂരം താണ്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രദേശവാസികള് ദൂരക്കുറവുള്ള മാങ്കുളം ആനക്കുളം ഭാഗത്തേക്കാണ് രോഗികളെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമാകണമെങ്കില് ആനക്കുളത്ത് നിന്നും ഇടമലക്കുടി വരെ നീള്ളുന്ന ഒരു പാത വന്നേ മതിയാകൂ.
രോഗികളെ മഞ്ചല് കെട്ടി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്ന ഈ സാഹസിക യാത്ര ഇടമലക്കുടിയില് നിന്നുള്ള അപൂര്വ്വ കാഴ്ചയൊന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം പനി ബാധിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരെ ഇതുപോലെ പ്രദേശവാസികള് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചിരുന്നു. ആനക്കുളത്തെത്തിച്ച കുട്ടിയെ വാഹനത്തില് കയറ്റി അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാല് അവിടെയെത്തുമ്പോഴേക്കും രോഗം മൂര്ച്ഛിച്ച കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും അസുഖ ബാധിതരെ ഇതുപോലെ തുണി മഞ്ചലും മറ്റും നിര്മ്മിച്ച് ചുമന്ന് ഉന്നതിയിലെ ആളുകള് പുറത്തെത്തിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാറില് നിന്ന് സൊസൈറ്റിക്കുടി വരെ മാത്രമാണ് നിലവില് വാഹന സൗകര്യമുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില് തന്നെ വരുന്ന വിവിധ ഉന്നതികളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇപ്പോഴും ക്ലേശകരം തന്നെയാണ്.
ഇവിടുത്തെ വികസനങ്ങള് ഇങ്ങനെ തടസപ്പെട്ട് കിടക്കാന് കാരണം റോഡാണെന്ന് പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു. 4 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തില് ഒരു റോഡ് വരികയാണെങ്കില് തങ്ങള്ക്ക് ബസ് റൂട്ടുള്ള ആനക്കുളത്ത് എത്താന് കഴിയും. ഈയൊരു പാത തങ്ങള്ക്ക് അത്രയും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ആരൊക്കെ ഭരണത്തിലേറിയാലും തങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണില്ലെന്നത് തങ്ങള്ക്ക് മനസിലായെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു.
