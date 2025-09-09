ETV Bharat / state

കോടതി അനുമതിയില്ലാതെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി നീക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്

കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ സന്നിധാനത്ത് സ്വർണപ്പണികൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ നിർദേശം. ഇത് ലംഘിച്ചാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി സ്വർണപ്പാളികൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ആരോപണം.

Sabarimala Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 4:48 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ശ്രീ കോവിലിലെ രണ്ട് ദ്വാരകപാലക ശിൽപത്തിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ ഹൈക്കോടതി അനുമതിയില്ലാതെ ഇളക്കി മാറ്റി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണര്‍ ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നൽകി. ശബരിമലയിലുണ്ടായത് ഗുരുതര വീഴ്‌ചയാണെന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാൽ വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതി അനുമതിയില്ലാതെ ശിൽപത്തിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി ഇളക്കി മാറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ സന്നിധാനത്ത് സ്വർണപ്പണികൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ നിർദേശമുണ്ട്. ഇത് ലംഘിച്ചാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി സ്വർണപ്പാളികൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ആരോപണം.

ശബരിമല ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

"ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലുള്ള സ്വർണ ദ്വാരപാലകരെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇളക്കി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി എന്ന രീതിയില്‍ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. ഈ വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നില്‍ ഇരുവശത്തും ഉള്ള ദ്വാരപാലകരുടെ മുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പു പാളികളാണ് അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ നടത്തുന്നതിലേക്കായി കൊണ്ടുപോയത്. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെയും, തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും അനുമതിയോടെയാണ് ഇത് നിർമിച്ച ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ളത്." ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

"തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണര്‍, ശബരിമല അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര്‍, ശബരിമല അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍, ദേവസ്വം സ്‌മിത്ത്, വിജിലൻസ് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ, ദേവസ്വം വിജിലൻസിലെ രണ്ടു പൊലീസുകാര്‍, രണ്ടു ദേവസ്വം ഗാർഡ്, ഈ പാളികളികള്‍ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ച സ്പോൺസറുടെ പ്രതിനിധി എന്നിവര്‍ ചേർന്ന് സുരക്ഷിതമായ വാഹനത്തിലാണ് ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ളത്.

2023 മുതല്‍ ദ്വാരപാലകരുടെയും സോപാന പടികളുടെയും വാതിലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തണമെന്ന് താന്ത്രിക നിർദേശം ഉണ്ടാകുകയും വാതിലുകളുടെ പണികള്‍ ഇതനുസരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ബാക്കി പണികളും ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ കീറലുകളും നിറംമങ്ങലും ഉടനടി പരിഹരിക്കണമെന്നുമുള്ള താന്ത്രിക നിർദേശം വീണ്ടും ഉണ്ടായത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയത്.

ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ കാർമികത്വത്തില്‍ വാങ്ങി ഓണം പൂജകള്‍ കഴിഞ്ഞ് നട അടക്കുന്ന ദിവസം എടുത്ത് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും, കന്നിമാസം മൂന്നാം തീയതി ശുദ്ധിക്രിയകള്‍ നടത്തി തിരികെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമാണ് ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാല്‍ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വർണ ദ്വാരപാലകരെ ഇളക്കികൊണ്ടുപോയി എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്." പിഎസ് പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് (ETV Bharat)

ഇത്തരം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തും മുമ്പ് നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേകം കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. എന്നാൽ സ്വര്‍ണപ്പാളിക്ക് കേടുപാടുണ്ടെന്നും അടുത്ത മണ്ഡല കാലത്തിനു മുൻപ് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി മാറ്റിയതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും തന്ത്രിയുടെയും അനുമതിയോടെയാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ ഇളക്കിമാറ്റി അറ്റകുറ്റപണിക്കായി കൊണ്ടുപോയത്.

സ്വർണപ്പാളിയിൽ മങ്ങലും കുത്തുകളും കാൽ ഭാഗത്ത്‌ പൊട്ടലും ഉണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സ്വർണപ്പാളി ചെന്നൈയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. തന്ത്രിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി തിരുവാഭരണ കമ്മിഷണറും വിജിലൻസും ഉൾപ്പെടെയാണ് സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കിയത്"- ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. സ്വർണപ്പാളി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

സ്വർണപ്പാളി നീക്കം ചെയ്‌തത് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന തെറ്റായ വാർത്തകൾ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറത്തിറങ്ങിയ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ചോദ്യം ചെയ്‌തുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനോടും ഹൈക്കോടതി മറുപടി തേടിയത്.

സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അയ്യപ്പ സംഗമം. ശബരിമലയുടെ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുമാന വർധനവ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദമുന്നയിച്ചു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും സർക്കാരിനെ തടയണം, പണം ചെലവഴിക്കരുതെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർദേശം നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഹർജികൾ. ഈ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ബുധനാഴ്‌ച (ഓഗസ്‌റ്റ് 10) വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

