ആശ്വാസകരമായ ഓണവിപണി; പച്ചക്കറിയില്‍ നൂറ് കടന്നത് പയറിനു മാത്രം, അടുക്കാതെ മത്സ്യവില, മാറ്റമില്ലാതെ കോഴിയിറച്ചി - ONAM VEGETABLE MARKET

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി വില വർധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ

Onam vegetable market
പച്ചക്കറി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 3:44 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കാലത്ത് പച്ചക്കറി വില പൊതുവെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നെങ്കിലും, ചില ഇനങ്ങൾ വിപണിയിൽ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു. അവിയൽ, തോരൻ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളിലെ പ്രധാന ചേരുവയായ പയറിനാണ് ഇത്തവണ തീവില. കിലോഗ്രാമിന് 150 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് പലയിടത്തും പയറിൻ്റെ വില. വില കൂടിയത് മാത്രമല്ല, ഗുണമേന്മയുള്ള പയർ കിട്ടാനില്ലാത്തതും ഉപഭോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു.

പയറിൻ്റെ ക്ഷാമം, മലബാറിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ

സാധാരണയായി, ഓണത്തിന് മൂന്നോ നാലോ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾക്ക് 200 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില ഉയരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വ്യാപാരിയായ പ്രജീഷ് പറയുന്നു. എന്നാൽ, പയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. മലബാർ മേഖലയിൽ പയറിന് വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. എന്നാൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ പയറെല്ലാം ശുഷ്കിച്ചതും ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ നിരാശരാക്കുന്നു.

Onam vegetable market
പച്ചക്കറി മാര്‍ക്കറ്റ് (ETV Bharat)

വരും ദിവസങ്ങളിലെ വിലനിലവാരം

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി വില വർധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. എങ്കിലും, സ്റ്റോക്ക് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സാമ്പാർ വിഭവങ്ങളായ വെണ്ട, മുരിങ്ങ, കാരറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് നേരിയ വില വർധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും, സാധാരണക്കാർക്ക് കടകളിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.

Onam vegetable market
പയര്‍ (ETV Bharat)

പച്ചക്കറി വില

വലിയ ഉള്ളി25
ചെറിയ ഉള്ളി60
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്28
തക്കാളി36
വെണ്ടയ്ക്ക70
കത്തിരി/വഴുതന50
പയർ150
വെള്ളരി40
ചേന60
ചേമ്പ്80
മത്തങ്ങ40
കുമ്പളങ്ങ/ഇളവൻ40
പാവയ്ക്ക80
പടവലം60
കാരറ്റ്90
കാബേജ്30
മുരിങ്ങക്കായ80
ഇഞ്ചി60
പച്ചമുളക്60
ബീറ്റ്റൂട്ട്40
ബീൻസ്60
ചെറുനാരങ്ങ 80


പലചരക്ക് വിപണിയിലെ ആശ്വാസം

ഓണക്കാലത്ത് പലചരക്ക് കടകളിൽ അമിതവില വർധനവ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ കൈമ അരിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 100 മുതൽ 120 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പലചരക്ക് വ്യാപാരിയായ ഷിംജിത്ത് പറയുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞതും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി. സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ വലിയ തോതിൽ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചുവെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാവേലി സ്റ്റോറുകളും സപ്ലൈകോയും വഴി മിക്ക സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയതും, വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില കുറച്ച് നിർത്തിയതും സഹായകമായി. സപ്ലൈകോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഓഫറുകളും സമ്മാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു.

Onam vegetable market
പലവ്യഞ്ജനം (ETV Bharat)

മീൻ പ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി

മലബാറുകാരുടെ ഓണസദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നോൺ-വെജ് വിഭവമാണ് മത്സ്യം. മുന്തിയ ഇനം മീനുകൾ തീൻമേശയിൽ കറിവെച്ചും പൊരിച്ചും വെക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അത്തരം മീനുകളോട് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ അനസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആവോലി, അയക്കൂറ തുടങ്ങിയ മുന്തിയ ഇനം മീനുകൾക്ക് കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വില. അതും ബോട്ടുകാരുടെ മീനാണ് എത്തുന്നത്. എത്ര ദിവസം പഴക്കം ഉണ്ടെന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണക്കാരുടെ ഇഷ്ട മത്സ്യങ്ങളായ മത്തി വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല. അയലക്ക് 350 രൂപയും, ചെമ്മീനിന് 300 മുതൽ 800 രൂപ വരെയും വിലയുണ്ട്. ഹാർബറുകളിൽ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ നിരവധി എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വലിയ തരം മീനുകൾ ഒക്കെ കയറ്റി അയച്ചു പോവുകയാണ്. പൊതുവേ വിലകുറഞ്ഞ മീനുകളാണ് അവിടെയും വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത്. പുഴ മത്സ്യത്തിനും സമാനമായ രീതിയിൽ വില കൂടുതലാണ്.

Onam vegetable market
മത്സ്യമര്‍ക്കറ്റ് (ETV Bharat)

കോഴിയിറച്ചിക്ക് വില ആശ്വാസകരം

മത്സ്യത്തിൻ്റെ വില ഉയർന്നപ്പോൾ കോഴിയിറച്ചി വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തത് നോൺ-വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി. നിലവിൽ ബ്രോയിലർ ഇറച്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 200 രൂപയും, ലെഗോൺ ലൈവ് കോഴിക്ക് 160 രൂപയുമാണ് വില. തിരുവോണത്തിന് ചെറിയ വില വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമാണെന്ന് വ്യാപാരിയായ മനാഫ് പറയുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഓണക്കാലത്ത് കോഴി വില 300 രൂപ കടന്ന ചരിത്രമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വ്യാപാരികളും പൊതുജനങ്ങളും ഒരുപോലെ സംതൃപ്തരാണ്.

Onam vegetable market
ഇറച്ചിക്കോഴി (ETV Bharat)

