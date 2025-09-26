'നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചെടുത്തു'; വാഹനം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ, കസ്റ്റംസിനോട് വിശദീകരണം തേടി
'ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ' എന്ന പേരിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ലാൻഡ് റോവർ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് താരം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നികുതി അടച്ചില്ലെന്ന കസ്റ്റംസ് വാദം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും നിയമപരമായാണ് വാഹനം വാങ്ങിയതെന്നും ദുൽഖർ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
എറണാകുളം: മലയാള സിനിമ താരം ദുൽഖർ സൽമാൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കസ്റ്റംസിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി. 'ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ' എന്ന പേരിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് താരം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിയമപരമായി തന്നെയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയതെന്നും, താൻ ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് കസ്റ്റംസ് നടപടിയെടുത്തതെന്നുമാണ് ദുൽഖറിൻ്റെ വാദം. വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് ഉൾപ്പടെയുള്ള രേഖകൾ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും, കസ്റ്റംസ് നികുതി അടച്ചില്ലെന്ന വാദം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറും അന്വേഷണ പരമ്പരയും
ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുൽഖറിൻ്റെ നാല് വാഹനങ്ങളാണ് സംശയനിഴലിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു ലാൻഡ് റോവറാണ് നിലവിൽ കസ്റ്റംസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്; രണ്ട് ലാൻഡ് റോവറും രണ്ട് നിസാൻ വാഹനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കസ്റ്റംസ് 'ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ' എന്ന അന്വേഷണ പരമ്പര നടത്തുന്നത്. വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതോ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ ആയ ആഡംബര കാറുകൾ കേരളത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് നീക്കം.
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കാറുകളുടെ നികുതി പൂർണമായി അടയ്ക്കാതെ കള്ളരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഈ കേസുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ചില കേസുകളിൽ, കുറഞ്ഞ നികുതിയുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യാജ വിലാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുവഴി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നികുതി നഷ്ടമാണ് സർക്കാരിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി നികുതി വെട്ടിച്ച് കാറുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നു.
പിടിച്ചെടുത്ത കാറുകളിൽ പലതും ലക്ഷങ്ങൾ മാത്രം നികുതി നൽകി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയാണ്, എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ ഇതിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നികുതി ഇനത്തിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. റെയ്ഡിൽ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ, വ്യവസായികൾ, കാർ ഷോറൂമുകൾ ഉൾപ്പെടെ 36 കാറുകളാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. 188 ഓളം കാറുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപ്പന നടത്തിയതായാണ് വിവരം, ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
സിനിമാ താരങ്ങളും വ്യവസായികളും നിരീക്ഷണത്തിൽ
ദുൽഖർ സൽമാനെ കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും വ്യവസായ പ്രമുഖരും കസ്റ്റംസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി പല പ്രമുഖർക്കും നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ചിലരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്തിടെയായി കേരളത്തിൽ ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, നികുതി അടച്ചതിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഉടമകളെയും ഇടനിലക്കാരെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയവർക്കെതിരെ കഠിനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ തീരുമാനം. നികുതി വെട്ടിപ്പ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഈ വാഹനങ്ങളുടെ യഥാർഥ വിലയുടെ പല ഇരട്ടി തുക പിഴയായി അടയ്ക്കേണ്ടിവരും; കൂടാതെ നിയമപരമായ മറ്റ് ശിക്ഷാ നടപടികളും നേരിടേണ്ടിവരും.
റെയ്ഡുകളും വാഹനങ്ങളും
ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡുകൾ നടത്തിവരികയാണ്. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ പ്രമുഖ കാർ ഷോറൂമുകളിലും, ചില വ്യവസായികളുടെയും സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നു. ഈ റെയ്ഡുകളിലൂടെയാണ് 36 ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളായ പോർഷെ, ലംബോർഗിനി, ലാൻഡ് റോവർ, ബിഎംഡബ്ല്യു, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ ആഡംബര കാറുകളുണ്ട്.
ഈ വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ ഓടാൻ നിയമപരമായി നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ ആഡംബര കാർ വിപണിയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഒരു അറുതി വരുമെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്. കേരളത്തിലെ വാഹന നികുതിയിലെ ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ, കുറഞ്ഞ നികുതിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റംസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം കേസിൻ്റെ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവാകും.
