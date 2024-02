മലപ്പുറം: മദ്യലഹരിയിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെ ജേഷ്‌ഠൻ അനിയനെ ടാപ്പിംഗ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. വയറിനു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സഹോദരനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തു. വണ്ടൂർ കാരാട് കരിമ്പിൻതൊടി കുഴിച്ചിൽ കോളനിയിലെ നറുകിൽ ഹൗസിൽ വിജേഷാണ് അനിയൻ വിശാഖിനെ കുത്തിയത് ( elder brother stabbed his brother with a knife and injured him in malappuram).

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വിശാഖിൻ്റെ പരാതിയിൽ വിജേഷിനെ ഇന്ന് നാലരയോടെയാണ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സഹോദരൻ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയായ വിജേഷിനെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് പൊലീസ്‌ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.