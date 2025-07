ETV Bharat / state

വരിക്ക ചക്ക മാത്രമല്ല...! ഇഡലി വരെ പണി തരും.. പഴങ്ങളില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അംശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ.. - CAN JACKFRUIT GET YOU DRUNK

Published : July 25, 2025

മദ്യപാനിയല്ല, ഒരു തുള്ളി പോലും മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുമില്ല, പക്ഷേ ബ്രെത്ത് അനസൈലര്‍ പരിശോധനയില്‍ കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവര്‍ കുടുങ്ങി... പണി പറ്റിച്ചത് ചക്കയായിരുന്നു. വെറുമൊരു ചക്കയല്ല, നല്ല ഒന്നാന്തരം പഴുത്ത വരിക്ക ചക്ക... പന്തളം കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡിപ്പോയിലായിരുന്നു സംഭവം. അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരൻ ഒരു വരിക്ക ചക്കയുമായി ഓഫിസിലെത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം തുടങ്ങുന്നത്... വരിക്ക ചക്ക കണ്ടതും, ഉടൻ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒന്നടങ്കം ചാടിവീണു.. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല ചുളകള്‍ ഏറെ അകത്താക്കി. ഇതിനിടെയായിരുന്നു പണിയുമായി ബ്രെത്ത് അനലൈസര്‍ എത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കെ ഇത് പരിശോധിക്കാൻ ഡിപ്പോയില്‍ പതിവായി ഊതിക്കല്‍ ചടങ്ങുണ്ട്. അങ്ങനെ ഊതിക്കല്‍ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. ഓരോ ജീവനക്കാരായി ഊതിത്തുടങ്ങി. ഇതിനിടെയാണ് ഡ്രൈവറെ ഊതിച്ചപ്പോള്‍ പൂജ്യത്തില്‍ നിന്നും പത്തിലേക്ക് ബ്രെത്ത് അനസൈലര്‍ കുതിച്ചത്. ഇത് കണ്ട ഡ്രൈവര്‍ ആദ്യമൊന്ന് ഞെട്ടി, ഒരുതുള്ളി മദ്യപിക്കാത്ത തനിക്കിതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയമൊന്നു അമ്പരന്നു. "ഇല്ല സാറെ... ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, വേണമെങ്കില്‍ വൈദ്യ പരിശോധനയ്‌ക്കും തയ്യാറാണ്" എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചിന്തിച്ചു. ഒടുവില്‍ രണ്ടുംകല്‍പ്പിച്ച് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോള്‍ ഡ്രൈവര്‍ മദ്യപിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് ഏവരെയും അതിശയപ്പെടുത്തി. മദ്യപിക്കാതെ എങ്ങനെ ബ്രെത്ത് അനസൈലര്‍ പരിശോധനയില്‍ ആല്‍ക്കഹോളിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയെന്നായി പിന്നെ ചിന്ത.. എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല, അവസാനം ചക്കയെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി, നല്ല വരിക്ക ചക്ക കഴിച്ച കാര്യം ഡ്രൈവര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. സംഭവം എന്തായാലും ഒന്നു കണ്ടെത്തണമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരും. അങ്ങിനെ ബാക്കി വന്ന രണ്ട് ചക്ക ചുളകള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നെ കഴിച്ചുനോക്കി. പിന്നീട് ബ്രെത്ത് അനസൈലറില്‍ ഊതിച്ച് നോക്കിയതോടെ ദേ മീറ്റര്‍ പൂജ്യത്തില്‍ നിന്നും നേരെ പത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ സംഭവം പിടികിട്ടി, ചക്കയാണ് പണിപറ്റിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌ത ഈ വാര്‍ത്ത ഏവരെയും അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചക്ക കഴിച്ച ഒരാള്‍ എങ്ങനെ മദ്യപാനിയായി? അതിന് കാരണമെന്ത്? പിന്നിലെ ശാസ്‌ത്രീയ വശം എന്ത്? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരം എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചക്കയില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അംശമുണ്ടോ? ചക്കയില്‍ മാത്രമല്ല, ഒരു വിധം എല്ലാ പഴങ്ങളിലും ഇഡ്ഡലി മാവ്, പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍, പുളിച്ച ചാറുകള്‍, ബ്രെഡ്, മൗത്ത് വാഷ്, വിനാഗിരി അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളില്‍ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോ. ജോതിദേവ് കേശദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വാഴപ്പഴം, മാങ്ങ, ചക്ക, പൈനാപ്പിള്‍, മുന്തിരി, ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ അമിതമായി പഴുത്ത പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാല്‍ ഇത്തരം ബ്രെത്ത് അനലൈസര്‍ പരിശോധനകളില്‍ ആല്‍ക്കഹോളിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ കാണിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വായിലെ സ്വാഭാവിക ബാക്ടീരിയകളും ഈസ്റ്റുകളും ഈ പഞ്ചസാരയെ പുളിപ്പിച്ച് ചെറിയ അളവിൽ എഥനോൾ (ആൽക്കഹോൾ) ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് ബ്രെത്ത് അനലൈസറിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, പിന്നിലെ ശാസ്‌ത്രീയ വശം? അമിതമായി പഴുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കില്‍ പുളിക്കുമ്പോഴോ ആണ് പഴങ്ങളിലും മറ്റ് ചില ഭക്ഷണങ്ങളിലും ആൽക്കഹോൾ അംശം ഉണ്ടാകുന്നത്. യീസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയെ എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതിന് പിന്നാലെന്ന് ഡോ. ജോതിദേവ് പറഞ്ഞു. വായുവുമായി പഴങ്ങള്‍ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാം, കാരണം വായുവിലൂടെയുള്ള യീസ്റ്റ് പഴങ്ങളിലെ പഞ്ചസാരയുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. മിക്ക പഴങ്ങളിലും ആൽക്കഹോൾ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും (പലപ്പോഴും 0.5% ABV യിൽ താഴെ), പഴുത്തതോ കേടായതോ ആയ പഴങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കാം, കൂടാതെ പഴച്ചാറുകളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പഴത്തിൻ്റെ തരം, പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, പഴുത്ത അളവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അമിതമായി പഴുത്ത പഴങ്ങളിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. പഴത്തിലെ ഉയർന്ന ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ് എന്നിവയുടെ അളവ് യീസ്റ്റ്, സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി പഴുക്കുമ്പോഴെ എത്തനോൾ (ആല്‍ക്കഹോള്‍) ആയി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ബ്രെത്ത് അനലൈസറും പണി പറ്റിക്കും പഴയ ബ്രെത്ത് അനലൈസറിലെ ചില സെല്ലുകളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും എന്നാല്‍ അത്യാധുനിക ബ്രെത്ത് അനലൈസറുകളില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. സാധാരണായി അമിതമായി പഴുത്ത പഴങ്ങളെ പുളിച്ച മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളോ കഴിച്ചാല്‍ 10-15 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ആല്‍ക്കഹോളിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകുക. അതിനുശേഷം ഇത്തരം ആല്‍ക്കഹോളിൻ്റെ അംശം ബ്രെത്ത് അനലൈസറില്‍ കാണിക്കില്ലെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. വായ നന്നായി കഴുകാത്തതും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു കാരണമാകാം, എന്നാല്‍ അമിതായ പഴുത്ത പഴങ്ങളിലെ എത്തനോള്‍ അംശം ആല്‍ക്കഹോളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സര്‍വ സാധാരാണമാണെന്നും സ്വാഭാവി പ്രകിയയാണെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.