മദ്യലഹരിയില് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം; വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ലുകൾ എറിഞ്ഞു തകർത്തു, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
Published : September 16, 2025 at 12:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: മദ്യലഹരിയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം. മലപ്പുറം കിഴിശേരി തൃപ്പനച്ചി സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് ആണ് മുക്കം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് മുക്കം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആക്രമണം നടന്നത്.
കൈകളിൽ കരിങ്കല്ലുമായി മുക്കം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടി കയറിയ പ്രതി ആദ്യം സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻവശത്തെ പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ലുകൾ എറിഞ്ഞു തകർത്തു. പിന്നെ നേരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് അകത്ത് കയറി പാറാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരന് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു.
കൂടാതെ കേട്ടാൽ അറക്കുന്ന അസഭ്യ വർഷവും നടത്തി. പൊലീസിന് നേരെ ആക്രമണവും അസഭ്യവർഷവും തുടർന്നതോടെ അൽപ നേരത്തെ ബലപ്രയോഗത്തിനു ശേഷം പൊലീസ് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ഏറെ മുമ്പ് മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബാറിൽ നിന്നും ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നു. മദ്യം തലക്കു പിടിച്ചതോടെ ബാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി. അതിനുശേഷം ബാറിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ബോധം ഇയാൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു.
ബാറിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ തെരഞ്ഞു നടന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് നടന്നുനടന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻപിലാണ്. പിന്നെ അൽപ നേരം പരിസരത്തൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ശേഷം മദ്യപിച്ച് മനോനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ വാഹനം കാണാതായ രോഷമെല്ലാം തീർത്തത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു നേരെയും. മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരി ഇറങ്ങിയ ശേഷം പൊലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇക്കാര്യം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞത്.
കൂടാതെ ഇത്രയേറെ മനോനില തെറ്റിയ രീതിയിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ മറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ടെന്ന സംശയവും പൊലീസിന് ഉണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മുൻപ് ഇതിനു സമാനമായ വിധത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഒന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിലില്ല എന്നാണ് മുക്കം പൊലീസിന് വ്യക്തമായത്.
അതേസമയം പുലർച്ചെ യുവാവ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോള് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആദ്യം പൊലീസിന് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംയമനം വീണ്ടെടുത്ത് പൊലീസ് ജാഗരൂകരായി. കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആക്രമണവും നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രതിക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നു. അതിനകം തന്നെ മുക്കം പൊലീസ് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് താമരശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. മുക്കം പോലൊരു നഗര ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു നേരെ ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതിൽ നാട്ടുകാരും ആശങ്കയിലാണ്. മലയോര മേഖലയിലെ ഈ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായത്.
