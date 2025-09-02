ETV Bharat / state

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത് - DRUG FUELLED CRIMES KERALA

മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അതിപ്രസരം സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വലിയ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വിലയും കൽപിക്കാത്ത, മനസാക്ഷി മരവിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ നിരവധി. കണക്കുകള്‍ പറയുന്നതെന്തെന്ന് നോക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 8:58 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഹൃദ്രോഗിയായ പിതാവിനെ തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന മകൻ്റെ വാർത്ത കേട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളം ഉണർന്നത്. ഇത്തരം മനസാക്ഷി മരവിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകള്‍ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ അല്ല. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ വലയിലാക്കുന്ന വലിയ സാമൂഹിക വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലഹരി.

കേരളത്തിൽ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വാക്കുതർക്കങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് വഴി തെളിയ്‌ക്കുന്നു. കുറ്റിച്ചലിലെ വഞ്ചിക്കുഴി സ്വദേശി രവീന്ദ്രൻ(65) കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതുപോലൊരു വാക്കുതർക്കത്തിനിടെയാണ്.

ഭാര്യയോടും അമ്മയോടും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച മകൻ നിഷാദിനെ (35) പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച പിതാവിനെ മകൻ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഹൃദ്രോഗിയായ പിതാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. പൊലീസ് നിഷാദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വർധിച്ചു വിരുന്ന ലഹരി വിപത്ത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കാണ് സമൂഹത്തെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന യാഥാർഥ്യത്തിലേക്കാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ലഹരിയുടെ അടിമകൾ

കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കൊലപാതകങ്ങളുടെയും കുടുംബവഴക്കിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ നീളുന്നത് ലഹരിയിലേയ്‌ക്കാണ്. മദ്യലഹരിയിൽ പിതാവിനെ ആക്രമിക്കുന്ന മകനും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം ലഹരിയുടെ സന്തതികളാണ്. പുതിയ തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ മയക്കുമരുന്നു മാഫിയാ സംഘങ്ങൾ വലവിരിച്ചു കാത്തുനിൽക്കുകയാണ്‌.

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, ശ്രദ്ധക്കുറവ്,എടുത്തു ചാട്ടം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലഹരിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ്. തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയും ലഹരി വന്നുചേരാം.

നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രകാരം 2024 ൽ മാത്രമായി കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് 27,700 ലധികം മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളാണ്. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്‌തുത.

സംസ്ഥാനത്തെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പകുതിയോളം ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ളവയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 75,000 കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിയ്‌ക്കുന്നത്.

2025ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 588 കുട്ടികളെയാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അധിവസിപ്പിച്ചത്. 2025ലെ ഗവണ്‍മെൻ്റ് സർവേ പ്രകാരം 9% ആളുകളും പത്ത് വയസ്‌ ആകുമ്പോഴേക്കും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. യുവാക്കൾക്കിടയിലാണ് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിയ്‌ക്കുന്നത്. സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരെയും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മയക്ക്‌മരുന്നിൻ്റെ വ്യാപനം

പുകയിലയിലും കൊക്കയ്‌നും തുടങ്ങി, കഞ്ചാവിലേക്കും മയക്കുമരുന്നുകളിലേയ്‌ക്കും ലഹരി വളരാൻ അധിക സമയം വേണ്ട. മുമ്പ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത പല ലഹരി വസ്‌തുക്കളും കോവിഡ് കാലത്തിനുശേഷം ചെറുപ്പക്കാരിൽ സാധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കേരളം മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ ഇഷ്‌ട താവളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിന്തറ്റിക് മയക്കു മരുന്നുകളുടെ വ്യാപനം പണ്ട് നഗരങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇത് ലഭ്യമാണ്. നാടെന്നോ നഗരമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖല സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലഹരിവസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വ്യക്തിയുടെ ഓര്‍മ, ജാഗ്രത, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്നിവ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ഇതിനുപകരമായി സംശയം, അമിതമായ ആശങ്ക, ഉത്സാഹമില്ലായ്‌മ, പെരുമാറ്റ വൈകല്ല്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശേഷിയേയും ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

നിശാപാര്‍ട്ടികളിൽ ഉപയോഗിയ്‌ക്കുന്ന എംഡിഎംഎ യുവാക്കളുടെ ഹരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദിവസേന കേള്‍ക്കുന്ന വാർത്തകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമിത മദ്യ ഉപയോഗം രോഗമാകാൻ സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും കഞ്ചാവ്, കറുപ്പ്, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ ആദ്യ ഉപയോഗം തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. ഇവരിൽ കുറ്റവാസനയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയും വളരുന്നതിനും ലഹരി കാരണമാകുന്നു. കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്‌ക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ഇവയൊരു കാരണമാണെന്നും പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

