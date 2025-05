ETV Bharat / state

തൃക്കളയൂരിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ജൽജീവൻ മിഷൻ്റെ പൈപ്പുകൾ കത്തി നശിച്ചു - FIRE IN THRIKKALAYOOR

തൃക്കളയൂരിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍നിന്ന് ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 18, 2025 at 1:31 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 1:47 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 18, 2025 at 1:47 PM IST