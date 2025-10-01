മാന്ഹോള് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ അപകടം; കട്ടപ്പനയില് മൂന്ന് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
മാലിന്യക്കുഴി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് തൊഴിലാളികള് മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
Published : October 1, 2025 at 7:12 AM IST
ഇടുക്കി: കട്ടപ്പനയില് മാലിന്യക്കുഴിയില് കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികള് മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത്. കമ്പം സ്വദേശി ജയരാമന്, ഗൂഡല്ലൂര് സ്വദേശികളായ മൈക്കിള്, സുന്ദര പാണ്ഡ്യന് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 30) രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കട്ടപ്പനയില് നിന്നും പുളിയന്മലയിലേക്കുള്ള പാതയിലെ ഹോട്ടലിന്റെ മാലിന്യക്കുഴി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ആദ്യം കുഴിയില് ഇറങ്ങിയ ആളെ കാണാതായതോടെ മറ്റ് രണ്ട് പേര് കൂടി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് മൂന്ന് പേരെയും കാണാതായി.
ഇതോടെ നാട്ടുകാര് ഫയര് ഫോഴ്സില് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ ഫയര് ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി മൂവരെയും പുറത്തെടുത്തു. സംഘത്തെ ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മുന്കരുതല് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വിവരം:
സംഭവത്തില് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വര്ഷങ്ങളായി കട്ടപ്പനയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മാലിന്യ കുഴി വൃത്തയാക്കുന്ന കരാര് ജോലിക്കാരാണ് മരിച്ച മൂവരും. അതേസമയം തൊഴിലാളികള്ക്ക് കരാര് നല്കിയ സ്ഥാപന ഉടമകള്ക്ക് വീഴ്ചയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം.
മാന്ഹോളിലൂടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാന് ഇറങ്ങുമ്പോള് സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷ മുന്കരുതല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാല് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം വൈകിയെന്ന് നാട്ടുകാരും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
മരിച്ച മൂവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള് കട്ടപ്പനയിലെ സെന്റ് ജോണ്സ് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലാണ്. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടികള്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള് ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കി.
