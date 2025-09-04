കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം വനിത ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ഡോ. ഷേർളി വാസു (68) അന്തരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സേവനത്തിനു ശേഷം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവിയായി ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വച്ച് ഉണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു.
മൃതദേഹം മായനാട്ടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. 1956ൽ തൊടുപുഴയിലായിരുന്നു ഡോ. ഷേർളി വാസുവിൻ്റെ ജനനം 1979 ൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് എംബിബിഎസും 1984 ൽകോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് ഫോറൻസിക്ക് മെഡിസിനിൽ എംഡിയും നേടി. 1982 മുതൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അധ്യാപികയായി. 1996 ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നേർക്കുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലെ പരിക്കുകൾ ഇവയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി. തൃശ്ശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽകോളജ് പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കേ 2016ലാണ് വിരമിക്കുന്നത്.
ട്രെയിനിൽ വച്ച് പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹം പരിശോധിച്ചത് ഷേര്ളി വാസു ആയിരുന്നു. പ്രമാദമായ ചേകന്നൂർ മൗലവി കേസ് അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി കേസുകളിലും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയത് ഡോക്ടര് ഷേർളി വാസു ആയിരുന്നു. ഭർത്താവ് ഡോക്ടര് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, മക്കൾ നന്ദന, നിധിൻ എന്നിവരാണ്.
ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് ഷേര്ളി വാസു ഔദ്യോഗിക കാലയളവില് പരിശോധിച്ചത്. അതുപോലെ നിരവധി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഫൊറന്സിക് മെഡിസിന് വിഭാഗത്തില് അറിവ് പകര്ന്നു നല്കുകയും ചെയ്തു. 2012 വരെ ഫോറന്സിക് വിഭാഗം മേധാവി ആയിരുന്നു. 2014ല് പ്രിന്സിപ്പലായി. 2017 ല് കേരള സര്ക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാന വനിതാ രത്നം പുരസ്കാരമായ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി അവാര്ഡ് ലഭിച്ചു.
'പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം ടേബിള്'
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം ടേബിള്' ആണ് ഷേര്ളയുടെ പ്രധാന കൃതി. തൻ്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പോസ്റ്റുമോർട്ടം അനുഭവങ്ങൾ മലയാളിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ ബുക്കിലൂടെ ഷേര്ളി അവതരിപ്പിച്ചു. 16 അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിലുള്ളത്. മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ വളർച്ചയും സഹപാഠികളെയും സൗഹൃദങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളുമാണ് ബുക്കില് ഷേര്ളി വിവരിക്കുന്നത്.
സൗമ്യ വധക്കേസിലെ പ്രതി ഗോവിന്ദ ചാമി ജയില് ചാടിയ സമയത്തും ഷേര്ളി വാസുവിൻ്റെ വാക്കുകള് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. സൗമ്യ ട്രെയിന് നിന്ന് എടുത്തുചാടിയതല്ലെന്ന പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയത് ഡോക്ടര് ഷേർളിയായിരുന്നു. ട്രാക്ക് മാറവെ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി പ്രതി വളരെ വിദഗ്ധമായാണ് സൗമ്യയെ തളളിയിട്ടതെന്നും ഡോ.ഷേര്ളി വാസു അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
