മെഡിക്കൽ കോളജ് വിവാദം: അന്വേഷണത്തെ ഭയമില്ലെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്; തനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായാലും പ്രശ്‌നമില്ല - DR HARIS VINDICATED

ഉപകരണം തിരിച്ചറിയുന്നതിലെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്. തനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും ഹാരിസ്

Dr Haris Vindicated as Medical College Instrument Controversy Ends (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 10:08 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കാണാതായ ഉപകരണം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സംഘടന തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോ. ഹാരിസ് പ്രതികരിച്ചത്.

ഉപകരണം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വന്ന പിഴവിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും, താൻ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണെന്നും ഡോ. ഹാരിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, തനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംഇയും തന്നെ സന്ദർശിച്ചത് ആശ്വാസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവർ കുടുംബപരവും വ്യക്തിപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചതായി അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പുകളും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഡോ. ഹാരിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബില്ലും ഡെലിവറി ചലാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നതിലെ ആശയക്കുഴപ്പവും സംഭാഷണത്തിൽ വിഷയമായി. ഇത്തരം രേഖകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് പൂർണമായി അറിയണമെന്നില്ലെന്നും, അതിന് ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളതെന്നും ഡോ. ഹാരിസ് സമ്മതിച്ചു. കാണാതായെന്ന് കരുതിയ മോസിലോസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ലെന്നും, താനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കാമായിരുന്നെന്നും ഡോ. ഹാരിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിഎംഇയുടെ വിശദീകരണം

പ്രിൻസിപ്പലും സൂപ്രണ്ടും വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ താനാണ് അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതെന്ന് ഡിഎംഇ ഡോ. വിശ്വനാഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി. വിദഗ്‌ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് താൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ നിർദേശം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ

ഡോ. ഹാരിസിനെതിരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇന്നലെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഡോ. ഹാരിസിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബിൽ നെഫ്രോസ്കോപ്പുകളുടെ ഡെലിവറി ചലാനാണെന്ന് എറണാകുളത്തെ കാപ്സ്യൂൾ ഗ്ലോബൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മാനേജിങ് പാർട്ണർ സുനിൽ കുമാർ വാസുദേവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചലാനിൽ നെഫ്രോസ്കോപ്പിന് പകരം മോസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പിഴവാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഡോ. ഹാരിസ് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി അയച്ച മൂന്ന് നെഫ്രോസ്കോപ്പുകളാണ് ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. പണമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത് തിരികെ അയച്ചത്. തൻ്റെ മുറിയിൽ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ കയറുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടല്ലെന്നും, സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും ഡോ. ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണത്തോടെ ഡോ. ഹാരിസിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

വിവാദങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ്

ഡോ. ഹാരിസ് ഹസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കാണാതായ ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡോ. ഹാരിസിനെതിരെ ഒരു പരാമർശവുമില്ല. സംഘടന പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ, ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശ. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറും.

