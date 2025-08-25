കാസർകോട്: പടന്നക്കാട് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പത്തുവയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ കുടക് സ്വദേശി പി എ സലീമിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവ്. മരണം വരെ പ്രതി ജയിലിൽ കഴിയണമെന്നും കോടതി. ഹോസ്ധുർഗ് പോക്സോ അതിവേഗ ജഡ്ജ് സുരേഷ് പി എം ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച കമ്മൽ വിൽക്കാൻ സഹായിച്ച സലീമിൻ്റെ സഹോദരി സുവൈബയ്ക്ക് കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ തടവും ആയിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. 2024 മെയ് 15 നാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ച് കമ്മലുകൾ കവർന്നത്.
ശനിയാഴ്ച പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ ആണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിധിപറയാൻ തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി പിഎ സലീമിനെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നാം പ്രതി പി എ സലീം കോടതിയെ അറിയിച്ചെങ്കിലും പരിഗണിച്ചില്ല.
പ്രതിയുടെ മാതാവിന് പ്രായാധിക്യം ഉണ്ടെന്നും പ്രതി വിവാഹിതനാണെന്നും അക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത്. കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. പ്രതി സ്ഥിരം കുറ്റവാളി ആണെന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും ഈ കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അഡ്വ.എ ഗംഗാധരന് വാദിച്ചിരുന്നു. അടുത്താണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതെന്നും, തനിക്ക് 21 വയസ് പ്രായമാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും രണ്ടാം പ്രതി സുവൈബ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
300 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം
സംഭവം നടന്ന് 39 ദിവസത്തിന് ശേഷം 300 പേജ് ഉള്ള കുറ്റപത്രം ആണ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. 67 സാക്ഷി മൊഴികളും, 42 ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കുറ്റപത്രം. കാമാസക്തിക്കായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പോക്സോ, വധശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനായി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിയായ പി എ സലീമിനെതിരെ പൊലീസ് ചുമത്തിയിരുന്നത്.
കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പുലര്ച്ചെ
സംഭവ ദിവസം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് സലീം വീട്ടിനകത്ത് കയറിയത്. മുൻവാതിലിലൂടെ കയറി കുട്ടിയെ എടുത്ത് അരക്കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വയലിൽവച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുവെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. പീഡനശേഷം കമ്മൽ ഊരിയെടുത്ത് കുട്ടിയെ വയലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ പേടിച്ച് വിറച്ച പെൺകുട്ടി ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തി വിവരം പറയുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ സ്വർണക്കമ്മൽ വിറ്റുകിട്ടിയ പണവുമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബെംഗളൂരുവിലും ഒടുവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമെത്തിയ സലീമിനെ സംഭവം നടന്ന് ഒൻപതാം നാളിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വകുപ്പുകൾ ആണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്. പ്രതി അറസ്റ്റിലായതിൻ്റെ 39-ാം ദിവസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്നത്തെ ഹൊസ്ധുര്ഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം.പി. ആസാദാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 449, 366, 394, 506, 342, 376 എന്നിവയും പോക്സോ വകുപ്പുമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതിക്രമിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി, പീഡിപ്പിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണക്കമ്മൽ ഊരിയെടുത്തു, കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ഒന്നരമണിക്കൂറിലധികം കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടാനനുവദിക്കാതെ പിടിച്ചുവച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ വേർതിരിച്ചെഴുതി കുറ്റപത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 414 അനുസരിച്ചാണ് സുഹൈബയ്ക്കെതിരേ കേസെടുത്തിരുന്നത്.
Also Read:രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് കോണ്ഗ്രസ്, എംഎല്എയായി തുടരും