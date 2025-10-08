ETV Bharat / state

'എൻ്റെ മകളെ കൊന്നത് താനല്ലേ?'; അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡോക്‌ടറെ വെട്ടി

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒൻപതു വയസുകാരിയുടെ പിതാവ് സനൂപ് ആണ് ഡോക്‌ടറെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡോക്‌ടറെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Dr. Vipin (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട്: താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർക്ക് വെട്ടേറ്റു. അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒൻപതു വയസുകാരിയുടെ പിതാവ് സനൂപ് ആണ് ഡോക്‌ടർ വിപിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡോക്‌ടറെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ആക്രമിച്ച സനൂപിനെ താമരശേരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്‌ടർ വിപിനെ ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്‌ടർ കിരൺ പറഞ്ഞു.

"ബാഗിൽ കൊണ്ടുവന്ന വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോക്‌ടർ വിപിനെ ആക്രമിച്ചത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സിടി സ്‌കാൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ പരിക്കിൻ്റെ ആഴം മനസിലാവുകയുള്ളൂ." ഡോ. കിരൺ പറഞ്ഞു.

വന്ദന കൊലക്കേസ് നടന്നിട്ടും പൊലീസ് കാര്യക്ഷമമായി ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഡോ. കിരൺ ആരോപിച്ചു. വിപിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് താൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കായിരുന്നു ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരിക എന്നും കിരൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ചാണ് സനൂപ് ഒരു രോഗിയെപ്പോലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്നും ഡോ. കിരൺ പറഞ്ഞു.

താമരശേരിയിൽ ഡോക്‌ടറെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു (ETV Bharat)

വെട്ടേറ്റ ഡോക്‌ടർ വിപിനെ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. സിടി സ്‌കാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരിക്ക് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസർ ഡോ. കെ കെ രാജാറാം പറഞ്ഞു. "ഡോക്‌ടർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചികിത്സ തന്നെ നൽകാനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല" -ഡോ. രാജാറാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർമാരും ജീവനക്കാരും പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. ജില്ലയിലെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം ഒഴികെ എല്ലാ ഡോക്‌ടർമാരും പണിമുടക്കുകയാണെന്ന് കെജിഎംഒഎ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ താമരശേരിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. അതേസമയം ആക്രമണം നടത്തിയ സനൂപിനെ താമരശേരി പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്.

മകൾ മരിക്കുകയും രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിക്കുകയും ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുനാളുകളായി സനൂപ് വലിയ മാനസിക പ്രയാസത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. 'എൻ്റെ മകളെ കൊന്നത് താനല്ലേ' എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊടുവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ ഡോക്‌ടറെ വെട്ടിയത് എന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. മകളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

താമരശേരിയിലെ ഡോക്‌ടർമാരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്‌ടർമാരെയും ഇയാൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും 'ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല' എന്ന മറുപടിയാണ് ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. മകളുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മാനസിക പ്രയാസത്തിൽ ആയിരുന്ന കുടുംബത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും കിട്ടാതായതോടെ വലിയ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു.

മകളുടെ മരണകാരണം പോലും കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലും ജ്വരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാവിയിലും ഇവർക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏഴ് വയസുകാരനായ ആൺകുട്ടിയുടെ നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് ശ്രവം കുത്തിയെടുത്താണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ആ കാര്യത്തിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടെന്നും സനൂപ് സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

അത്യന്തം അപലപനീയമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഡോക്‌ടർക്ക് എതിരേയുണ്ടായ ആക്രമണം അത്യന്തം അപലപനീയവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. സംഭവം മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വീണാ ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

