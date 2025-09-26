ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ ദുരന്തം; ഒലിച്ചുപോയത് 3 ഏക്കറിൽ അധികം കൃഷിഭൂമി, കൃഷിനാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ
അര കിലോമീറ്ററോളം ഭൂമി ഒലിച്ചുപോയി. മൂന്ന് ഏക്കറിൽ അധികം കൃഷിഭൂമി നശിച്ചു.
Published : September 26, 2025 at 2:12 PM IST
ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം എഴുകുംവയലിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ ദുരന്തം. സംഭവത്തിൽ അര കിലോമീറ്ററോളം ഭൂമി ഒലിച്ചുപോയി. പ്രദേശത്ത് ദിവസങ്ങളായി മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഇതോടെ പ്രദേശവാസികൾ വലിയ ഭീതിയിലാണ്. ഇടവിട്ടും തുടർച്ചയായും പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ സമാന സംഭവം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ഭീതി നാട്ടുകാർക്കുണ്ട്. മൂന്ന് ഏക്കറിൽ അധികം കൃഷിഭൂമിയാണ് ഒലിച്ചുപോയത്. ഇന്നുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് ഏക്കറിനുമേൽ വ്യാപിച്ചുകിടന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായി നശിക്കപ്പെട്ടത്.
കുറ്റിയാനിയിൽ സണ്ണി, ചെമ്മരപള്ളി അനീഷ് എന്നിവരുടെ കൃഷിഭൂമികളാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത്. മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം വലിയ രീതിയിൽ നശിക്കപ്പെട്ട കൃഷികളിൽ പ്രധാനമായും കുരുമുളക്, ഏലം, കാപ്പി എന്നിവയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വിളകളെല്ലാം പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നതും കർഷകർക്ക് പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്നുമായതിനാൽ, ഇവയുടെ നാശം കർഷക സമൂഹത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
നിരവധി വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രയത്നവും ചെലവുകളുമാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതായത്. കർഷകർക്ക് ഈ നഷ്ടം വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കട ബാധ്യതയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണൊലിച്ചു പോയതോടെ സമീപത്തെ റോഡും അപകടാവസ്ഥയിലായി. നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 21-ാം വാർഡിൽ എഴുകുംവയൽ കുട്ടൻ കവല റോഡിന് സമീപം വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങി ഭൂമി പൂർണമായും ഇടിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
"പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എഴുകുംവയൽ - കുട്ടൻകവല റോഡ്, ഇതാണിപ്പോൾ ദുരവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്, മഴയും മണ്ണൊലിപ്പും കാരണം റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയതോടെ പ്രധാന ഗതാഗത വഴിയായ ഈ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്ന് പോകുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർ ഈ വഴി അടച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തു" എന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജോണി പറഞ്ഞു.
റോഡിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സംഭവത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒലിച്ചുപോകുകയും ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു നിന്ന് പിന്നീട് അടർന്ന് വീഴുകയുമായിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഗതാഗതം താറുമാറായതോടെ ജനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടിലായെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഈ ദുരന്തം നടന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും 500 മീറ്റർ മാത്രം അകലെ മറ്റൊരു വീടും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീടും ഭീഷണിയുടെ അതിരിലായിരുന്നു.
ഈ സംഭവം വീട്ടുകാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും വലിയ ഭീതിയും നിരാശയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വലിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വീടും അപകടത്തിൽപെട്ടേനെ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. 2018 ൽ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി വീട് സഹിതം നശിച്ചിരുന്നു. അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും പരിഹാരം കാണണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അധികൃതർ ഇടപെട്ട് കൃഷിനാശത്തിന് അടക്കം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
