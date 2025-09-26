ETV Bharat / state

ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ ദുരന്തം; ഒലിച്ചുപോയത് 3 ഏക്കറിൽ അധികം കൃഷിഭൂമി, കൃഷിനാശത്തിന് നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ

അര കിലോമീറ്ററോളം ഭൂമി ഒലിച്ചുപോയി. മൂന്ന് ഏക്കറിൽ അധികം കൃഷിഭൂമി നശിച്ചു.

IDUKKI NEDUMKANDAM EZHUKUMVAYAL LANDSLIDE AGRICULTURAL LAND WERE DESTROYED LANDSLIDE DISASTER
Disaster similar to landslide in Idukki Nedumkandam Ezhukumvayal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം എഴുകുംവയലിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ ദുരന്തം. സംഭവത്തിൽ അര കിലോമീറ്ററോളം ഭൂമി ഒലിച്ചുപോയി. പ്രദേശത്ത് ദിവസങ്ങളായി മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ഇതോടെ പ്രദേശവാസികൾ വലിയ ഭീതിയിലാണ്. ഇടവിട്ടും തുടർച്ചയായും പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ സമാന സംഭവം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ഭീതി നാട്ടുകാർക്കുണ്ട്. മൂന്ന് ഏക്കറിൽ അധികം കൃഷിഭൂമിയാണ് ഒലിച്ചുപോയത്. ഇന്നുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് ഏക്കറിനുമേൽ വ്യാപിച്ചുകിടന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായി നശിക്കപ്പെട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുറ്റിയാനിയിൽ സണ്ണി, ചെമ്മരപള്ളി അനീഷ് എന്നിവരുടെ കൃഷിഭൂമികളാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത്. മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം വലിയ രീതിയിൽ നശിക്കപ്പെട്ട കൃഷികളിൽ പ്രധാനമായും കുരുമുളക്, ഏലം, കാപ്പി എന്നിവയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വിളകളെല്ലാം പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നതും കർഷകർക്ക് പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്നുമായതിനാൽ, ഇവയുടെ നാശം കർഷക സമൂഹത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ഉരുൾപൊട്ടൽ സമാന ദുരന്തത്തിൽ കൃഷിഭൂമി ഒലിച്ചുപോയി (ETV Bharat)

നിരവധി വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രയത്നവും ചെലവുകളുമാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതായത്. കർഷകർക്ക് ഈ നഷ്‌ടം വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കട ബാധ്യതയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണൊലിച്ചു പോയതോടെ സമീപത്തെ റോഡും അപകടാവസ്ഥയിലായി. നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 21-ാം വാർഡിൽ എഴുകുംവയൽ കുട്ടൻ കവല റോഡിന് സമീപം വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങി ഭൂമി പൂർണമായും ഇടിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

"പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എഴുകുംവയൽ - കുട്ടൻകവല റോഡ്, ഇതാണിപ്പോൾ ദുരവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്, മഴയും മണ്ണൊലിപ്പും കാരണം റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയതോടെ പ്രധാന ഗതാഗത വഴിയായ ഈ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്ന് പോകുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർ ഈ വഴി അടച്ചുവയ്‌ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്‌തു" എന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജോണി പറഞ്ഞു.

റോഡിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സംഭവത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒലിച്ചുപോകുകയും ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു നിന്ന് പിന്നീട് അടർന്ന് വീഴുകയുമായിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഗതാഗതം താറുമാറായതോടെ ജനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടിലായെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഈ ദുരന്തം നടന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും 500 മീറ്റർ മാത്രം അകലെ മറ്റൊരു വീടും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീടും ഭീഷണിയുടെ അതിരിലായിരുന്നു.

ഈ സംഭവം വീട്ടുകാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും വലിയ ഭീതിയും നിരാശയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വലിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വീടും അപകടത്തിൽപെട്ടേനെ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. 2018 ൽ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി വീട് സഹിതം നശിച്ചിരുന്നു. അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും പരിഹാരം കാണണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അധികൃതർ ഇടപെട്ട് കൃഷിനാശത്തിന് അടക്കം നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

Also Read: മഴയിൽ വലഞ്ഞ് തലസ്ഥാനം: ശ്രീ ചിത്ര റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു, അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

IDUKKI NEDUMKANDAMEZHUKUMVAYAL LANDSLIDEAGRICULTURAL LAND WERE DESTROYEDLANDSLIDE DISASTERHEAVY RAIN IDUKKI LANDSLIDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.