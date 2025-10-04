ETV Bharat / state

ഭിന്നശേഷി സംവരണം: എയ്‌ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമന തർക്കം; തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള 2016ലെ അവകാശ നിയമപ്രകാരം എയ്‌ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാല് ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കണം. നിയമനം വൈകുന്നതിന് കാരണം മാനേജ്‌മെൻ്റുകൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതുൾപ്പടെയുള്ള നിയമപരമായ തടസങ്ങളാണ്.

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AIDED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ROW MINISTER V SIVANKUTTY STATEMENT RESERVATION LAW IMPLEMENTATION
Kerala Minister V Sivankutty (Etv Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കോടതി വിധികൾക്കനുസരിച്ചാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിമർശനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും, അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശം ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ, മാനേജ്മെൻ്റുകൾ അവരുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നടന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച മാനേജ്മെൻ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച നിവേദനം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭിന്നശേഷി സംവരണം പൂർണമായി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങളെച്ചൊല്ലിയാണ് പ്രധാനമായും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ചും 2016ലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നശേഷവും പല മാനേജ്മെൻ്റുകളും സംവരണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഈ നിയമം വഴി എല്ലാ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാല് ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കണം. വിഷയത്തിൽ നിയമയുദ്ധം നാല് വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുകയാണ്.

കേരള ഹൈക്കോടതി പലപ്പോഴും സംവരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും, എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും മാനേജ്മെൻ്റുകൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയും, സംവരണത്തിൻ്റെ ബാധ്യത സംബന്ധിച്ചും നിയമന അധികാരം സംബന്ധിച്ചും തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നിയമപരമായ തടസങ്ങളാണ് നിയമനം വൈകുന്നതിനും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുന്നതിനും കാരണമായതെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. മാനേജ്മെൻ്റുകൾ തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം നീതീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സർക്കാർ കരുതുന്നു. നിലവിലെ നിയമപ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് എത്രയും വേഗം സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവോ നിയമപരമായ മാർഗരേഖയോ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംഘടനകളും നിയമജ്ഞരും സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിവേദനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ലഭിച്ചത്.

ഈ നിവേദനങ്ങളിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന ആശങ്ക, കോടതി വിധികൾ അനുകൂലമായിട്ടും അത് നടപ്പാക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസമാണ്. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശം വീണ്ടും തേടാനുള്ള തീരുമാനം, നിലവിലെ നിയമപരമായ കെട്ടുപാടുകൾ അഴിക്കുന്നതിനും, സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിലപാടുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ശക്തമായ ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണെന്നാണ് സൂചന. ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം, വിഷയത്തിൽ മാനേജ്മെൻ്റുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു സമവായത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരത്തിനോ ഉള്ള ശ്രമമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു.

നിയമനങ്ങളിലെ സുതാര്യതയും സാമൂഹിക നീതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തെ മാത്രം സഹായിക്കാനല്ല, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഭരണപരമായ ബാധ്യതയായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ കോടതിവിധികൾക്കനുസരിച്ചാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIESAIDED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ROWMINISTER V SIVANKUTTY STATEMENTRESERVATION LAW IMPLEMENTATIONDISABILITY RESERVATION KERALA AIDED

