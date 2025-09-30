കൃഷിയിലും ഒരു കൈ നോക്കാൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ; കണ്ടനാട് 80 ഏക്കറിൽ നെല്കൃഷിയിറക്കി
കണ്ടനാട് ചെമ്മാച്ചൻ പള്ളിയോടു ചേർന്നുള്ള പുന്നച്ചാലിൽ പാടശേഖരത്തിൽ ഹൈബി ഈഡൻ എംപി വിത്ത് വിതയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
എറണാകുളം: നടനും സംവിധായകനുമായ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ നെൽകൃഷിയിറക്കി. എറണാകുളത്തെ കണ്ടനാട് പാടശേഖരത്തിലാണു പാടശേഖര സമിതിയുടെ ഒപ്പം ചേർന്നു ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന് കൃഷിയിറക്കിയത്. അച്ഛൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തരിശു ഭൂമിയിൽ തുടങ്ങിയ കൃഷിയുടെ വിജയഗാഥ തുടരാനാണ് ധ്യാനിൻ്റെയും തീരുമാനം. ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ധ്യാനും സുഹൃത്ത് മണികണ്ഠന് ആചാരിയും ചേർന്ന് വിത്തുകൾ പാടത്തേക്ക് വിതറിയത്.
കണ്ടനാട് ചെമ്മാച്ചൻ പള്ളിയോടു ചേർന്നുള്ള പുന്നച്ചാലിൽ പാടശേഖരത്തിൽ ഹൈബി ഈഡൻ എംപി വിത്ത് വിതയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാടവും പാടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമാണ് തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ധ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരോ ദിവസവും പാടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. പാടത്തോട് ഓരം ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമായാണ് കരുതുന്നത് ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയല്ല കൃഷിയിറക്കുന്നത്.
അച്ഛൻ തുടങ്ങി വച്ചത് താൻ തുടരുകയാണ്. ചോറ് സ്ഥിരമായി കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. കൂടാതെ കൊയ്ത്തിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെല്കൃഷി വിജയകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിനിമ താരങ്ങൾ പലരും ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കും. മണികണ്ഠൻ ആചാരി അഞ്ച് ഏക്കറിൽ നെൽ കൃഷിചെയ്യാൻ താല്പ്പര്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. വരും വർഷങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ചെറിയൊരു നിക്ഷേപം നടത്തി കൃഷിയുടെ ഭാഗമാകാം.
താൻ അച്ഛൻ്റെ വഴിയിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലന്നും ധ്യാൻ വ്യക്തമാക്കി. സംവിധാനം, തിരക്കഥ, അഭിനയം എന്നീ മേഖലകളിലെല്ലാം തൻ്റെ മികവ് തെളിയിച്ചയാളാണ് ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്. കൃഷിയിലും നൂറു മേനിയെന്ന സ്വപ്നവുമായാണ് നടൻ ധ്യൻ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഇത്തവണ 80 ഏക്കറിലാണ് കൃഷി. നടൻ ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയ രണ്ട് ഏക്കറിലെ കൃഷിയാണു ഘട്ടംഘട്ടമായി വിപുലീകരിച്ച് എൺപത് ഏക്കറിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചത്.
ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, നാട്ടുകാരായ മനു ഫിലിപ്പ് തുകലൻ, സാജു കുര്യൻ വൈശ്യംപറമ്പിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പാടം പാട്ടത്തിനെടുത്തു കൃഷി ഇറക്കിയത്. വർഷങ്ങളായി കൃഷിയിറക്കാതെ തരിശായി കിടന്ന പാടങ്ങൾ ശ്രീനിവാസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കണ്ടനാട് പാടശേഖര സമിതി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി കൃഷി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഉമ വിത്തുകളാണു വിതയ്ക്കുന്നത്. 1,500 കിലോഗ്രാമിൽ ഏറെ വിത്തുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി കൃഷിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിലും പങ്കാളിയാകും.
