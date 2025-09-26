4 വര്ഷത്തിനിടെ ഡിജിപി യോഗേഷ് ഗുപ്തയ്ക്ക് 8 സ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്; ഐപിഎസ് തലപ്പത്ത് അതൃപ്തി പുകയുന്നു
ബെവ്കോ, സപ്ളൈകോ, കെഎഫ്സി എന്നിവയെ നഷ്ടത്തില് നിന്ന് കരകയറ്റിയ സമർഥനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്ത
Published : September 26, 2025 at 7:43 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിൻ്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായി കടുത്ത അവഗണന നേരിടുന്ന ഡിജിപി യോഗേഷ് ഗുപ്തക്ക് നാല് വർഷങ്ങൾക്കിടെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നൽകിയത് എട്ട് സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ. ഉന്നത ഐപിഎസ്, ഐഎഎസ് ഓഫിസർമാർക്ക് ഒരു പദവിയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം അവസരം നൽകണമെന്ന അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായാണ് ഈ നടപടികൾ.
ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇന്നലെ അർധരാത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തികച്ചും അപ്രധാനമായ റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. കേന്ദ്ര സർവീസിലെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ തസ്തികയിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസ് നൽകാത്തതിനെതിരെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണിത്. പൊടുന്നനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. കൃത്യം നാല് മാസം മുൻപ് മെയ് 25ന് ആണ് യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെതിരെ കൊച്ചി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ഈ കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കേന്ദ്രം അയച്ച എല്ലാ കത്തുകളും ഹാജരാക്കാൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും സർക്കാരിനോട് മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൻ്റെ വിധി ട്രൈബ്യൂണൽ പറയാനിരിക്കേയാണ് ഫയർ ഡിജിപി സ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനചലനം. 2021ൽ ഇഡിയിൽ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി സംസ്ഥാന കേഡറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന യോഗേഷ് ഗുപ്തക്ക് ആ വർഷം ഫെബ്രുവരി 21ന് ബിവറേജസ് എംഡിയായി നിയമനം നൽകി.
ഏഴ് മാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 22ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം പരിശീലന വിഭാഗം എഡിജിപിയാക്കി. രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷം അതേ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി തൃശൂർ പൊലീസ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറാക്കി. 12 ദിവസത്തിനു ശേഷം 2023 ജനുവരി 12ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ എഡിജിപിയാക്കി. പിന്നീട് ഏകദേശം 13 മാസക്കാലം ബെവ്കോ എംഡിയായി വീണ്ടും നിയമിച്ചു.
ഈ കാലയളവിലാണ് കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടുകെട്ടിയ 1150 കോടി രൂപ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കി അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് നേടിക്കൊടുത്തത്. ഇതിനെ അന്നത്തെ എക്സൈസ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ബെവ്കോ എംഡിയായിരിക്കെ ഡിജിപിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതോടെ 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഗുപ്ത വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി. എന്നാൽ ഒമ്പത് മാസം പൂർത്തിയാകും മുൻപേ അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടായി.
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായിരുന്ന പിപി ദിവ്യയുടെ ബിനാമി സ്വത്തിടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ടൂറിസം വകുപ്പിലെ ചില പ്രോജക്റ്റുകളിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാനിടയാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെഎം എബ്രഹാമിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ട സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ചില വിജിലൻസ് ഫയലുകൾ യോഗേഷ് ഗുപ്ത കൈമാറിയതും സർക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഒമ്പത് മാസം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റി ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവിയാക്കി.
ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയിൽ നിയമിച്ച അദ്ദേഹത്തെ നാല് മാസം പൂർത്തിയാകും മുൻപാണ് റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണർ എന്ന അപ്രധാന പദവിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സാധാരണയായി വിരമിക്കാൻ ഏതാനും മാസമുള്ള ഐപിഎസ് ഓഫിസർമാർക്ക് നൽകുന്ന പദവിയാണിത്. നേരത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സപ്ലൈകോ എംഡിയായും കെഫ്സി എംഡിയായും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഗുപ്ത.
സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള പ്രതികാര നടപടികളിൽ യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത നീക്കം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ ഐപിഎസ് തലപ്പത്ത് അമർഷം പുകയുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 24ന് കേന്ദ്ര സർവീസിലെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനായി യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ വിജിലൻസ് പ്രൊഫൈലും വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ കത്ത് അവഗണിച്ചു. പിന്നാലെ ഏപ്രിൽ 28, മെയ് 1, മെയ് 5, മെയ് 9, മെയ് 13, മെയ് 19 തീയതികളിൽ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സർക്കാരിന് കത്തയച്ചെങ്കിലും മറുപടി നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല.
വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ പിപി ദിവ്യക്കും ടൂറിസം വകുപ്പിനും എതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിയാണ് സർക്കാരിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനെതിരെ കൊച്ചി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്ത. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ സ്ഥലം മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ യോഗേഷ് ഗുപ്ത തയ്യാറായില്ല.
