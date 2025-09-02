ETV Bharat / state

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: ക്ഷണിക്കാനെത്തിയ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റിനെ കാണാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, കാത്തിരുന്ന ശേഷം നിരാശയോടെ മടങ്ങി പി എസ് പ്രശാന്ത് - VD SATHEESAN SNUBS P S PRASANTH

അയ്യപ്പസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെ അനുനയിപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കവും സജീവമാണ്. ഈ മാസം ആറിന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പന്തളം കൊട്ടാരപ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും

AYYAPPA SANGAMAM PS PRASANTH VD SATHEESAN Sabarimala
VD SATHEESAN SNUBS P S PRASANTH (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: സെപ്തംബര്‍ 20 ന് പമ്പയില്‍ നടക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന്‍റെ നീക്കം പാളി. സമ്മേളനത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസിലെത്തിയ പ്രശാന്തിനെ കാണാന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസിലുണ്ടായിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കാണാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില പരിപാടികളിലാണെന്നും അറിയിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ പ്രശാന്തിനെ മടക്കി അയയ്ക്കുയായിരുന്നു.

പ്രശാന്തിനൊപ്പം ദേവസ്വം അംഗം അജിത്കുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്‍കൂര്‍ അനുവാദം തേടാതെയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രതിനിധികള്‍ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്‍ കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇരുവരും എത്തിയതെന്നും അതിനാലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാത്തതെന്നും കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസ് ജീവനക്കാര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്‍റെ രക്ഷാധികാരികളിലൊരാള്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി എസ് പ്രശാന്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി. എന്നാല്‍ തന്നോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദവിയിലേക്ക് തന്നെ നിയോഗിച്ചതെന്ന പരാതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ട്.

മാത്രമല്ല, ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്‍റെ പേരില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ മറയാക്കി സിപിഎം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന അഭിപ്രായവും പൊതുവേ യുഡിഎഫിനുമുണ്ട്. ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നില നിര്‍ത്തുക എന്നതാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കേസില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിയമ വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് നിലപാടു മാറ്റിയിരുന്നു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എന്‍എസ്എസിന്‍റെയും എസ്എന്‍ഡിപിയുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അതുറപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സിപിഎം നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ നിലപാട് മാറ്റം എന്നും സിപിഎം ഇതുപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന അഭിപ്രായവും യുഡിഎഫിനുണ്ട്.

സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തു നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റല്ല, മറിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണെന്ന അഭിപ്രായവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇന്നു വൈകിട്ട് ഓണ്‍ലൈനായി കൂടുന്ന യുഡിഎഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിലായിരിക്കും ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി സഹകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക നിലപാടു സ്വീകരിക്കുക.

ഇതിനു മുന്നോടിയായി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റിനെ ചുവപ്പു പരവതാനി വരിച്ച് ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് അനൗചിത്യമാകും എന്നു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ തീരുമാനം എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓഫീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതിനിടെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പായതായി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. ർ

ഡല്‍ഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ വി കെ സക്‌സേന സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിയതായി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. പ്രതിനിധികള്‍ക്കായി 25 എസി ലോഫളോര്‍ ബസുകള്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി സജ്ജീകരിക്കും. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകള്‍ക്കു പുറമേ സമീപ ജില്ലകളിലും താമസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച അവലോകന യോഗം ഇന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്തു നടന്നു. മാത്രമല്ല, അയ്യപ്പസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെ അനുനയിപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കവും സജീവമാണ്. ഈ മാസം ആറിന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പന്തളം കൊട്ടാരപ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും.

തിരുവനന്തപുരം: സെപ്തംബര്‍ 20 ന് പമ്പയില്‍ നടക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന്‍റെ നീക്കം പാളി. സമ്മേളനത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസിലെത്തിയ പ്രശാന്തിനെ കാണാന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസിലുണ്ടായിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കാണാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില പരിപാടികളിലാണെന്നും അറിയിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ പ്രശാന്തിനെ മടക്കി അയയ്ക്കുയായിരുന്നു.

പ്രശാന്തിനൊപ്പം ദേവസ്വം അംഗം അജിത്കുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്‍കൂര്‍ അനുവാദം തേടാതെയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രതിനിധികള്‍ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്‍ കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇരുവരും എത്തിയതെന്നും അതിനാലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാത്തതെന്നും കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസ് ജീവനക്കാര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്‍റെ രക്ഷാധികാരികളിലൊരാള്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി എസ് പ്രശാന്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി. എന്നാല്‍ തന്നോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദവിയിലേക്ക് തന്നെ നിയോഗിച്ചതെന്ന പരാതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ട്.

മാത്രമല്ല, ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്‍റെ പേരില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ മറയാക്കി സിപിഎം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന അഭിപ്രായവും പൊതുവേ യുഡിഎഫിനുമുണ്ട്. ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നില നിര്‍ത്തുക എന്നതാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കേസില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിയമ വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് നിലപാടു മാറ്റിയിരുന്നു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എന്‍എസ്എസിന്‍റെയും എസ്എന്‍ഡിപിയുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അതുറപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സിപിഎം നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ നിലപാട് മാറ്റം എന്നും സിപിഎം ഇതുപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന അഭിപ്രായവും യുഡിഎഫിനുണ്ട്.

സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തു നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റല്ല, മറിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണെന്ന അഭിപ്രായവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇന്നു വൈകിട്ട് ഓണ്‍ലൈനായി കൂടുന്ന യുഡിഎഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിലായിരിക്കും ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി സഹകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക നിലപാടു സ്വീകരിക്കുക.

ഇതിനു മുന്നോടിയായി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റിനെ ചുവപ്പു പരവതാനി വരിച്ച് ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് അനൗചിത്യമാകും എന്നു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ തീരുമാനം എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓഫീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതിനിടെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പായതായി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. ർ

ഡല്‍ഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ വി കെ സക്‌സേന സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിയതായി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. പ്രതിനിധികള്‍ക്കായി 25 എസി ലോഫളോര്‍ ബസുകള്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി സജ്ജീകരിക്കും. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകള്‍ക്കു പുറമേ സമീപ ജില്ലകളിലും താമസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച അവലോകന യോഗം ഇന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്തു നടന്നു. മാത്രമല്ല, അയ്യപ്പസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെ അനുനയിപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കവും സജീവമാണ്. ഈ മാസം ആറിന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പന്തളം കൊട്ടാരപ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും.

For All Latest Updates

TAGGED:

AYYAPPA SANGAMAMPS PRASANTHVD SATHEESANSABARIMALAVD SATHEESAN SNUBS P S PRASANTH

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.