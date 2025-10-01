ETV Bharat / state

നടന്നത് വൻ ഗൂഢാലോചന, സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ; സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ

പരാതി ഉന്നയിച്ചയാളുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പീഠം കണ്ടെത്തി. വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് നടന്നത് എന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

SABARIMALA GOLD AMULET CASE GOLD AMULET CASE HC ORDER HC ON SABARIMALA GOLD AMULET സ്വർണപ്പാളി വിവാദം
Minister VN Vasavan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 3:36 PM IST

കോട്ടയം : ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. വിധി സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും ഒരു ജഡ്‌ജിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്നും വി എൻ വാസവൻ പ്രതികരിച്ചു. പരാതി ഉന്നയിച്ചയാളുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പീഠം കണ്ടെത്തി. വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് നടന്നത് എന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

'ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത് പുറത്തുവരുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ ശബരിമലയിലെ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തികളും ദുരൂഹമാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും തെറ്റായ ഇടപെടലുകൾ ഇയാൾ നടത്തി എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ഗൂഢാലോചന നടന്നു.' -മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു.

'അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കാൻ അഞ്ചു ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് പീഠം വാർത്ത വന്നത്. 40 ദിവസം ചെന്നൈയിൽ സ്വർണം പൂശാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. ആസൂത്രിതമായ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉള്ള നീക്കം ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ ശബരിമലയിലെ സാന്നിധ്യവും ഇടപെടലും ദുരൂഹം.' -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വി എൻ വാസവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി വിദേശത്തു നിന്നും സ്വദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ പല രൂപത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്തെന്നാണ് സൂചന എന്നും മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്‌ച ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എതിരായി നീങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയും കൂടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയതെന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാനില്ലയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിലെ കലാപം അവരുടെ കയ്യിലിരുപ്പു കൊണ്ടാണെന്നും ആര് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകണം എന്നുള്ള തർക്കം നടക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണു മരണമടഞ്ഞ ബിന്ദുവിന്‍റെ മകളുടെ ചികിത്സ, ധനസഹായം വീട് നിർമാണം, എന്നിവ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മകൻ്റെ ജോലിക്കുള്ള ഓർഡർ മൂന്നാം തീയതി കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയോട് സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റേതായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണം സംബന്ധിച്ച്‌ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വ്യക്തമായ കണക്കുണ്ടെന്നും അത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

More Read: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം; കേസില്‍ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ്

