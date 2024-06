ETV Bharat / state

ഫ്ലാറ്റ് നിര്‍മ്മാണത്തിലെ പിഴവ്; നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയ്‌ക്ക് വമ്പന്‍ പിഴയിട്ടു - Flat construction Fraud Case

By ETV Bharat Kerala Team

Court Verdict To Compensate Flat Construction Company Owners For Mistakes In Flat Construction ( ETV Bharat )