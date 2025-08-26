ETV Bharat / state

ലോക്‌സഭ (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 5:52 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വയസന്‍മാരുടെ സഭ എന്ന് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യസഭയാണെങ്കിലും സമീപകാലത്തായി ലോക്‌സഭയും അതേ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്. ഒന്നാം ലോക്‌സഭയ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പതിനെട്ടാം ലോക്‌സഭയ്ക്കുമിടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായ പിആര്‍എസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസര്‍ച്ച് എന്ന എന്‍ജിഒ യുടെ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇ ടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു. 1952 ഏപ്രില്‍ 17 ന് നടന്ന ആദ്യ ലോക്‌സഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത എംപിമാരില്‍ 26 ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവിലെ പതിനെട്ടാം ലോക്‌സഭാ കാലയളവില്‍ ഇതു 11 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. അതേ സമയം 70 കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ എം പിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തി.

56- 70 വയസിനിടയിലെ എം പിമാരുടെ എണ്ണം 20 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 43 ശതമാനമായെന്നും പിആര്‍എസിൻ്റെ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരുള്ള രാജ്യത്തെ നിയമനിര്‍മാണ സഭയില്‍ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പിആര്‍എസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസര്‍ച്ചിലെ ഗവേഷകയായ യാഷിക കേഡിയ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേ സമയം 70 വയസു കഴിഞ്ഞ പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വര്‍ധനവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ലോക്‌സഭ (ETV Bharat)

വനിതാ ലോക്‌സഭാ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിച്ചതായും കാണാം. ഒന്നാം ലോക്‌സഭാ കാലയളവില്‍ നാല് ശതമാനമായിരുന്ന വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പതിനെട്ടാം ലോക്‌സഭാ കാലയളവില്‍ 14 ശതമാനമായി. നിലവിലെ പതിനെട്ടാം ലോക്സഭയിലെ 70 വയസ് കഴിഞ്ഞ എംപിമാരില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേരുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും 70 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. 73 വര്‍ഷ കാലയളവിനിടെയുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ജനാധിപത്യ സമൂഹം വിലയിരുത്തണമെന്നും യാഷിക വിശദീകരിച്ചു.


നിലവിലെ ലോക്സഭയിലെ 70 വയസു കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ എം പിമാര്‍

പേര് പാര്‍ട്ടിലോക്സഭാ മണ്ഡലംസംസ്ഥാനംവയസ്
നരേന്ദ്ര മോദിബിജെപിവാരണാസിഉത്തര്‍പ്രദേശ്74
അഫ്‌സല്‍ അന്‍സാരി ഗാസിപൂര്‍ഉത്തര്‍പ്രദേശ് 72
താരിഖ് അന്‍വര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്കട്ടിഹാര്‍ബീഹാര്‍74
ടി ആര്‍ ബാലുഡിഎംകെശ്രീപെരുമ്പത്തൂര്‍തമിഴ്‌നാട്84
സുദീപ് ബന്ധോപധ്യായതൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്ഉത്തര കൊല്‍ക്കത്തപശ്ചിമ ബംഗാള്‍76
പ്രസുന്‍ ബാനര്‍ജിതൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്ഹൗറപശ്ചിമ ബംഗാള്‍ 70
റാം വീര്‍ സിംഗ് ബിന്ദൂരിബിജെപിദക്ഷിണ ഡല്‍ഹിഡല്‍ഹി73
അരൂപ് ചക്രബര്‍ത്തിതൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്ബാന്‍കൂറപശ്ചിമ ബംഗാള്‍70
ഗഡിഗൗഢാര്‍ പര്‍വടഗൗഡചന്ദനഗൗഡബിജെപിബഗല്‍കോട്ട്കര്‍ണാടക74
പി പി ചൗധരിബിജെപിപാലിരാജസ്ഥാന്‍72
ആര്‍ കെ ചൗധരിസമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിമോഹന്‍ലാല്‍ഗഞ്ച്ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്75
റാം പ്രസാദ് ചൗധരിസമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിബസ്തിഉത്തര്‍ പ്രദേശ്72
ഷാഹു ഷാഹാജി ഛത്രപതികോണ്‍ഗ്രസ്കോലാപൂരിമഹാരാഷ്ട്ര77
ബഗീരത്ത് ചൗധരിബിജെപിഅജമീര്‍രാജസ്ഥാന്‍71
ഫാനി ഭൂഷണ്‍ ചൗധരിഅസം ഗണ പരിഷത്ത്ബാര്‍പേട്ടഅസം73
ഭരത് സിന്‍ഹ്ജി ശങ്കര്‍ജി ദാഭിബിജെപി പഠാന്‍ഗുജറാത്ത്70
തത്‌കേര സുനില്‍ ദത്താത്രേയഎന്‍സിപിറായ്ഗഢ്മഹാരാഷ്ട്ര70
ഡോ.ധര്‍മ്മവീര ഗാന്ധികോണ്‍ഗ്രസ് പാടിയാലപഞ്ചാബ്74
അരുണ്‍ ഗോവില്‍ബിജെപിമീററ്റ്ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്73
എസ് ജഗത്രച്ചകന്‍ഡിഎംകെആരക്കോണംതമിഴ്‌നാട് 77
രമേശ് ചന്ദപ്പാ ജിഗാജിനാഗിബിജെപിബിജാപൂര്‍ കര്‍ണാടക73
സുബ്ബരയ്യന്‍ കെസിപിഐതിരുപ്പൂര്‍തമിഴ്‌നാട്78
ദിലേഷ്വാര്‍ കമ്മത്ത്ജെഡി(യു)സൗപ്പല്‍ബിഹാര്‍79
ഗോവിന്ദ് മക്തപ്പ കാര്‍ജോല്‍ബിജെപിചിത്രദുര്‍ഗ്ഗബിഹാര്‍74
ഡോ. വിരേന്ദ്ര കുമാര്‍ബിജെപിടികാംഗര്‍മധ്യപ്രദേശ്71
മനോഹര്‍ ലാല്‍ബിജെപികര്‍ണാല്‍ഹരിയാന71
ജ്യോത്സന ചരണ്‍ദാസ് മഹന്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്കോര്‍ബഛത്തിസ്ഗഢ്72
അസിത് കുമാര്‍ മാല്‍തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്ബോല്‍പൂര്‍പശ്ചിമ ബംഗാള്‍70
ഹരീന്ദ്ര സിംഗ് മാലിക്സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിമുസഫര്‍നഗര്‍ഉത്തര്‍പ്രദേശ്71
ഹേമാ മാലിനിബിജെപി മഥുരഉത്തര്‍പ്രദേശ്77
ജിതന്‍ റാം മഞ്ജിഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോര്‍ച്ചഗയബിഹാര്‍81
ഹരീഷ് ചന്ദ്ര മീനകോണ്‍ഗ്രസ് ടോങ്ക്-സവായ് മദ്ധോപൂര്‍രാജസ്ഥാന്‍71
അര്‍ജുന്‍ റാം മേഘവാള്‍ബിജെപിബികാനര്‍രാജസ്ഥാന്‍72
ശ്രീപാഥ് യെശോ നായക്ബിജെപിഉത്തര ഗോവഗോവ73
ബ്രിജേന്ദ്ര സിംഗ് ഓലകോണ്‍ഗ്രസ്ജുംഖുനുരാജസ്ഥാന്‍74
ജഗദമ്പിക പാല്‍ബിജെപിദോമാര്യാജഞ്ജ്ഉത്തര്‍പ്രദേശ്75
ജയ് പ്രകാശ് കോണ്‍ഗ്രസ്ഹിസാര്‍ ഹരിയാന71
ചന്ദ്രകാന്ത് രഘുനാഥ് പാട്ടില്‍ബിജെപിനവസാരിഗുജറാത്ത്70
അവദേശ് പ്രസാദ്സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിഫൈസാബാദ്ഉത്തര്‍പ്രദേശ്80
രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ്ബിജെപിപട്ണ സാഹിബ് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്71
അംറ റാംസിപിഎംസികാര്‍രാജസ്ഥാന്‍70
വിഷ്ണു ദയാല്‍ റാംബിജെപിപലമുഝാര്‍ഖണ്ഡ്74
നാരായണ്‍ ടാടു റാണേബിജെപിരത്‌നഗിരി-സിന്ധുദുര്‍ഗ്മഹാരാഷ്ട്ര73
ഡോ.മള്ളു രവി കോണ്‍ഗ്രസ്നഗരകൂര്‍ണൂല്‍തെലങ്കാന75
സൗഗത റായ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്ദംദംപശ്ചിമ ബംഗാള്‍78
ബിഷ്ണു പദ റായ്ബിജെപിആന്‍ഡമാന്‍ ആന്‍ഡ് നിക്കോബാര്‍ 75
മഗുണ്ട ശ്രീനിവാസലു റെഡ്ഡിടിഡിപി ഒന്‍ഗളെആന്ധ്ര പ്രദേശ്72
പര്‍ഷോതംഭായ് രൂപാലബിജെപിരാജ്‌കോട്ട്ഗുജറാത്ത്71
പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിബിജെപിബലസോര്‍ഒഡീഷ70
ഡറോഗ പ്രസാദ് സരോജ്ബിജെപിലാല്‍ജഞ്ച്ഉത്തര്‍പ്രദേശ്72
അരവിന്ദ് ഗണ്‍പത് സാവന്ത് ശിവസേനദക്ഷിണ മുംബൈമഹാരാഷ്ട്ര74
മലാ രാജ്യ ലക്ഷ്മി ഷാബിജെപിടെഹ്രി ഗര്‍വാള്‍ഉത്തരാഖണ്ഡ് 75
ജഗദീഷ് ഷെട്ടര്‍ബിജെപിബെല്‍ഗാംകര്‍ണാടക70
അമര്‍ സിംഗ്കോണ്‍ഗ്രസ്ഫത്തേഗര്‍ സാഹിബ്പഞ്ചാബ്72
ദേവേന്ദ്ര സിംഗ്ബിജെപി അക്ബര്‍പൂര്‍ഉത്തര്‍പ്രദേശ്71
ധരമ്പീര്‍ സിംഗ്ബിജെപിഭിവാനി-മഹേന്ദ്രഗഡ്ഹരിയാന70
ഗിരിരാജ് സിംഗ്ബിജെപിബഗുസാരായ്ബിഹാര്‍73
രാധാ മോഹന്‍ സിംഗ്ബിജെപിപൂര്‍വി ചംപരന്‍ബിഹാര്‍76
രാജീവ് രജ്ഞന്‍ സിംഗ്ജെഡിയുമുങ്കര്‍ബിഹാര്‍70
രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്ബിജെപിലക്‌നൗഉത്തര്‍പ്രദേശ്74
റാവോ ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ്ബിജെപിഗുര്‍ഗാവോണ്‍ഹരിയാന75
ശത്രുഘ്‌ന പ്രസാദ് സിന്‍ഹതൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അസാന്‍സോള്‍പശ്ചിമ ബംഗാള്‍79
വി സോമണ്ണബിജെപിതുംകൂര്‍കര്‍ണാടക74
നളിന്‍ സോറന്‍ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ചദുംകജാര്‍ഖണ്ഡ്77
ദവേഷ് ചന്ദ്ര താക്കൂര്‍ജെഡിയു സിത്മര്‍ഹിബിഹാര്‍72
വി വൈത്തലിംഗംകോണ്‍ഗ്രസ്പുതുച്ചേരിതമിഴ്‌നാട്75
ലാല്‍ജി വെര്‍മ്മസമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിഅംബേദ്ക്കര്‍ നഗര്‍ഉത്തര്‍പ്രദേശ്70
ബാവുസാഹേബ് രാജാറാംവാക്‌ചോരെശിവസേനശിര്‍ദിമഹാരാഷ്ട്ര75
ദിനേശ് ചന്ദ്ര യാദവ്ജെഡിയുമഥേപുരബിഹാര്‍74


70 വയസ് പിന്നിട്ട കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭ എംപിമാര്‍

പേര്പാര്‍ട്ടിമണ്ഡലംവയസ്
ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍മുസ്ലീ ലീഗ് മലപ്പുറം 79
ബെന്നി ബെഹനാന്‍കോണ്‍ഗ്രസ്ചാലക്കുടി73
കെ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജ്കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്കോട്ടയം70
അടൂര്‍ പ്രകാശ്കോണ്‍ഗ്രസ്ആറ്റിങ്ങല്‍ 70
എം കെ രാഘവന്‍കോണ്‍ഗ്രസ്കോഴിക്കോട്73
കെ സുധാകരന്‍കോണ്‍ഗ്രസ്കണ്ണൂര്‍ 77
രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍കോണ്‍ഗ്രസ്കാസര്‍കോട് 72




ലോക്‌സഭയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രായവും പങ്കാളിത്തവും. ഒന്നാം ലോക്‌സഭാ കാലഘട്ടം മുതല്‍ 18-ാം ലോക്‌സഭാ കാലഘട്ടം വരെ.

പി ആര്‍എസിൻ്റെ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് (ETV Bharat)
1952 ലെ ഒന്നാം ലോക്‌സഭ

25-40 വയസുകാര്‍ - 26 ശതമാനം41-55 വയസുകാര്‍ - 54 ശതമാനം56-70 വയസുകാര്‍ - 20 ശതമാനം70 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ - 0 ശതമാനം

2024 ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന പതിനെട്ടാം ലോക്‌സഭ

25-40 വയസുകാര്‍ - 11 ശതമാനം41-55 വയസുകാര്‍ - 38 ശതമാനം56-70 വയസുകാര്‍ - 43 ശതമാനം70 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ - 8 ശതമാനം

