തിരുവനന്തപുരം: വയസന്മാരുടെ സഭ എന്ന് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യസഭയാണെങ്കിലും സമീപകാലത്തായി ലോക്സഭയും അതേ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന പഠന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്. ഒന്നാം ലോക്സഭയ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പതിനെട്ടാം ലോക്സഭയ്ക്കുമിടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായ പിആര്എസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസര്ച്ച് എന്ന എന്ജിഒ യുടെ പഠന റിപ്പോര്ട്ട് ഇ ടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു. 1952 ഏപ്രില് 17 ന് നടന്ന ആദ്യ ലോക്സഭാ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്ത എംപിമാരില് 26 ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. എന്നാല് നിലവിലെ പതിനെട്ടാം ലോക്സഭാ കാലയളവില് ഇതു 11 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. അതേ സമയം 70 കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ എം പിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു ശതമാനത്തില് നിന്ന് എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തി.
56- 70 വയസിനിടയിലെ എം പിമാരുടെ എണ്ണം 20 ശതമാനത്തില് നിന്നും 43 ശതമാനമായെന്നും പിആര്എസിൻ്റെ പഠന റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരുള്ള രാജ്യത്തെ നിയമനിര്മാണ സഭയില് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി പഠന റിപ്പോര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പിആര്എസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസര്ച്ചിലെ ഗവേഷകയായ യാഷിക കേഡിയ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേ സമയം 70 വയസു കഴിഞ്ഞ പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വര്ധനവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
വനിതാ ലോക്സഭാ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യം വര്ധിച്ചതായും കാണാം. ഒന്നാം ലോക്സഭാ കാലയളവില് നാല് ശതമാനമായിരുന്ന വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പതിനെട്ടാം ലോക്സഭാ കാലയളവില് 14 ശതമാനമായി. നിലവിലെ പതിനെട്ടാം ലോക്സഭയിലെ 70 വയസ് കഴിഞ്ഞ എംപിമാരില് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേരുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും 70 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. 73 വര്ഷ കാലയളവിനിടെയുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ജനാധിപത്യ സമൂഹം വിലയിരുത്തണമെന്നും യാഷിക വിശദീകരിച്ചു.
നിലവിലെ ലോക്സഭയിലെ 70 വയസു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ എം പിമാര്
|പേര്
|പാര്ട്ടി
|ലോക്സഭാ മണ്ഡലം
|സംസ്ഥാനം
|വയസ്
|നരേന്ദ്ര മോദി
|ബിജെപി
|വാരണാസി
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|74
|അഫ്സല് അന്സാരി
|ഗാസിപൂര്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|72
|താരിഖ് അന്വര്
|കോണ്ഗ്രസ്
|കട്ടിഹാര്
|ബീഹാര്
|74
|ടി ആര് ബാലു
|ഡിഎംകെ
|ശ്രീപെരുമ്പത്തൂര്
|തമിഴ്നാട്
|84
|സുദീപ് ബന്ധോപധ്യായ
|തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്
|ഉത്തര കൊല്ക്കത്ത
|പശ്ചിമ ബംഗാള്
|76
|പ്രസുന് ബാനര്ജി
|തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്
|ഹൗറ
|പശ്ചിമ ബംഗാള്
|70
|റാം വീര് സിംഗ് ബിന്ദൂരി
|ബിജെപി
|ദക്ഷിണ ഡല്ഹി
|ഡല്ഹി
|73
|അരൂപ് ചക്രബര്ത്തി
|തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്
|ബാന്കൂറ
|പശ്ചിമ ബംഗാള്
|70
|ഗഡിഗൗഢാര് പര്വടഗൗഡചന്ദനഗൗഡ
|ബിജെപി
|ബഗല്കോട്ട്
|കര്ണാടക
|74
|പി പി ചൗധരി
|ബിജെപി
|പാലി
|രാജസ്ഥാന്
|72
|ആര് കെ ചൗധരി
|സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി
|മോഹന്ലാല്ഗഞ്ച്
|ഉത്തര് പ്രദേശ്
|75
|റാം പ്രസാദ് ചൗധരി
|സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി
|ബസ്തി
|ഉത്തര് പ്രദേശ്
|72
|ഷാഹു ഷാഹാജി ഛത്രപതി
|കോണ്ഗ്രസ്
|കോലാപൂരി
|മഹാരാഷ്ട്ര
|77
|ബഗീരത്ത് ചൗധരി
|ബിജെപി
|അജമീര്
|രാജസ്ഥാന്
|71
|ഫാനി ഭൂഷണ് ചൗധരി
|അസം ഗണ പരിഷത്ത്
|ബാര്പേട്ട
|അസം
|73
|ഭരത് സിന്ഹ്ജി ശങ്കര്ജി ദാഭി
|ബിജെപി
|പഠാന്
|ഗുജറാത്ത്
|70
|തത്കേര സുനില് ദത്താത്രേയ
|എന്സിപി
|റായ്ഗഢ്
|മഹാരാഷ്ട്ര
|70
|ഡോ.ധര്മ്മവീര ഗാന്ധി
|കോണ്ഗ്രസ്
|പാടിയാല
|പഞ്ചാബ്
|74
|അരുണ് ഗോവില്
|ബിജെപി
|മീററ്റ്
|ഉത്തര് പ്രദേശ്
|73
|എസ് ജഗത്രച്ചകന്
|ഡിഎംകെ
|ആരക്കോണം
|തമിഴ്നാട്
|77
|രമേശ് ചന്ദപ്പാ ജിഗാജിനാഗി
|ബിജെപി
|ബിജാപൂര്
|കര്ണാടക
|73
|സുബ്ബരയ്യന് കെ
|സിപിഐ
|തിരുപ്പൂര്
|തമിഴ്നാട്
|78
|ദിലേഷ്വാര് കമ്മത്ത്
|ജെഡി(യു)
|സൗപ്പല്
|ബിഹാര്
|79
|ഗോവിന്ദ് മക്തപ്പ കാര്ജോല്
|ബിജെപി
|ചിത്രദുര്ഗ്ഗ
|ബിഹാര്
|74
|ഡോ. വിരേന്ദ്ര കുമാര്
|ബിജെപി
|ടികാംഗര്
|മധ്യപ്രദേശ്
|71
|മനോഹര് ലാല്
|ബിജെപി
|കര്ണാല്
|ഹരിയാന
|71
|ജ്യോത്സന ചരണ്ദാസ് മഹന്ത്
|കോണ്ഗ്രസ്
|കോര്ബ
|ഛത്തിസ്ഗഢ്
|72
|അസിത് കുമാര് മാല്
|തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്
|ബോല്പൂര്
|പശ്ചിമ ബംഗാള്
|70
|ഹരീന്ദ്ര സിംഗ് മാലിക്
|സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി
|മുസഫര്നഗര്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|71
|ഹേമാ മാലിനി
|ബിജെപി
|മഥുര
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|77
|ജിതന് റാം മഞ്ജി
|ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോര്ച്ച
|ഗയ
|ബിഹാര്
|81
|ഹരീഷ് ചന്ദ്ര മീന
|കോണ്ഗ്രസ്
|ടോങ്ക്-സവായ് മദ്ധോപൂര്
|രാജസ്ഥാന്
|71
|അര്ജുന് റാം മേഘവാള്
|ബിജെപി
|ബികാനര്
|രാജസ്ഥാന്
|72
|ശ്രീപാഥ് യെശോ നായക്
|ബിജെപി
|ഉത്തര ഗോവ
|ഗോവ
|73
|ബ്രിജേന്ദ്ര സിംഗ് ഓല
|കോണ്ഗ്രസ്
|ജുംഖുനു
|രാജസ്ഥാന്
|74
|ജഗദമ്പിക പാല്
|ബിജെപി
|ദോമാര്യാജഞ്ജ്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|75
|ജയ് പ്രകാശ്
|കോണ്ഗ്രസ്
|ഹിസാര്
|ഹരിയാന
|71
|ചന്ദ്രകാന്ത് രഘുനാഥ് പാട്ടില്
|ബിജെപി
|നവസാരി
|ഗുജറാത്ത്
|70
|അവദേശ് പ്രസാദ്
|സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി
|ഫൈസാബാദ്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|80
|രവി ശങ്കര് പ്രസാദ്
|ബിജെപി
|പട്ണ സാഹിബ്
|ഉത്തര് പ്രദേശ്
|71
|അംറ റാം
|സിപിഎം
|സികാര്
|രാജസ്ഥാന്
|70
|വിഷ്ണു ദയാല് റാം
|ബിജെപി
|പലമു
|ഝാര്ഖണ്ഡ്
|74
|നാരായണ് ടാടു റാണേ
|ബിജെപി
|രത്നഗിരി-സിന്ധുദുര്ഗ്
|മഹാരാഷ്ട്ര
|73
|ഡോ.മള്ളു രവി
|കോണ്ഗ്രസ്
|നഗരകൂര്ണൂല്
|തെലങ്കാന
|75
|സൗഗത റായ്
|തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്
|ദംദം
|പശ്ചിമ ബംഗാള്
|78
|ബിഷ്ണു പദ റായ്
|ബിജെപി
|ആന്ഡമാന് ആന്ഡ് നിക്കോബാര്
|75
|മഗുണ്ട ശ്രീനിവാസലു റെഡ്ഡി
|ടിഡിപി
|ഒന്ഗളെ
|ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
|72
|പര്ഷോതംഭായ് രൂപാല
|ബിജെപി
|രാജ്കോട്ട്
|ഗുജറാത്ത്
|71
|പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി
|ബിജെപി
|ബലസോര്
|ഒഡീഷ
|70
|ഡറോഗ പ്രസാദ് സരോജ്
|ബിജെപി
|ലാല്ജഞ്ച്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|72
|അരവിന്ദ് ഗണ്പത് സാവന്ത്
|ശിവസേന
|ദക്ഷിണ മുംബൈ
|മഹാരാഷ്ട്ര
|74
|മലാ രാജ്യ ലക്ഷ്മി ഷാ
|ബിജെപി
|ടെഹ്രി ഗര്വാള്
|ഉത്തരാഖണ്ഡ്
|75
|ജഗദീഷ് ഷെട്ടര്
|ബിജെപി
|ബെല്ഗാം
|കര്ണാടക
|70
|അമര് സിംഗ്
|കോണ്ഗ്രസ്
|ഫത്തേഗര് സാഹിബ്
|പഞ്ചാബ്
|72
|ദേവേന്ദ്ര സിംഗ്
|ബിജെപി
|അക്ബര്പൂര്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|71
|ധരമ്പീര് സിംഗ്
|ബിജെപി
|ഭിവാനി-മഹേന്ദ്രഗഡ്
|ഹരിയാന
|70
|ഗിരിരാജ് സിംഗ്
|ബിജെപി
|ബഗുസാരായ്
|ബിഹാര്
|73
|രാധാ മോഹന് സിംഗ്
|ബിജെപി
|പൂര്വി ചംപരന്
|ബിഹാര്
|76
|രാജീവ് രജ്ഞന് സിംഗ്
|ജെഡിയു
|മുങ്കര്
|ബിഹാര്
|70
|രാജ്നാഥ് സിംഗ്
|ബിജെപി
|ലക്നൗ
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|74
|റാവോ ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ്
|ബിജെപി
|ഗുര്ഗാവോണ്
|ഹരിയാന
|75
|ശത്രുഘ്ന പ്രസാദ് സിന്ഹ
|തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്
|അസാന്സോള്
|പശ്ചിമ ബംഗാള്
|79
|വി സോമണ്ണ
|ബിജെപി
|തുംകൂര്
|കര്ണാടക
|74
|നളിന് സോറന്
|ജാര്ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്ച്ച
|ദുംക
|ജാര്ഖണ്ഡ്
|77
|ദവേഷ് ചന്ദ്ര താക്കൂര്
|ജെഡിയു
|സിത്മര്ഹി
|ബിഹാര്
|72
|വി വൈത്തലിംഗം
|കോണ്ഗ്രസ്
|പുതുച്ചേരി
|തമിഴ്നാട്
|75
|ലാല്ജി വെര്മ്മ
|സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി
|അംബേദ്ക്കര് നഗര്
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|70
|ബാവുസാഹേബ് രാജാറാംവാക്ചോരെ
|ശിവസേന
|ശിര്ദി
|മഹാരാഷ്ട്ര
|75
|ദിനേശ് ചന്ദ്ര യാദവ്
|ജെഡിയു
|മഥേപുര
|ബിഹാര്
|74
70 വയസ് പിന്നിട്ട കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ലോക്സഭ എംപിമാര്
|പേര്
|പാര്ട്ടി
|മണ്ഡലം
|വയസ്
|ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര്
|മുസ്ലീ ലീഗ്
|മലപ്പുറം
|79
|ബെന്നി ബെഹനാന്
|കോണ്ഗ്രസ്
|ചാലക്കുടി
|73
|കെ ഫ്രാന്സിസ് ജോര്ജ്
|കേരള കോണ്ഗ്രസ്
|കോട്ടയം
|70
|അടൂര് പ്രകാശ്
|കോണ്ഗ്രസ്
|ആറ്റിങ്ങല്
|70
|എം കെ രാഘവന്
|കോണ്ഗ്രസ്
|കോഴിക്കോട്
|73
|കെ സുധാകരന്
|കോണ്ഗ്രസ്
|കണ്ണൂര്
|77
|രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്
|കോണ്ഗ്രസ്
|കാസര്കോട്
|72
ലോക്സഭയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രായവും പങ്കാളിത്തവും. ഒന്നാം ലോക്സഭാ കാലഘട്ടം മുതല് 18-ാം ലോക്സഭാ കാലഘട്ടം വരെ.
25-40 വയസുകാര് - 26 ശതമാനം41-55 വയസുകാര് - 54 ശതമാനം56-70 വയസുകാര് - 20 ശതമാനം70 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര് - 0 ശതമാനം
2024 ല് നിലവില് വന്ന പതിനെട്ടാം ലോക്സഭ
25-40 വയസുകാര് - 11 ശതമാനം41-55 വയസുകാര് - 38 ശതമാനം56-70 വയസുകാര് - 43 ശതമാനം70 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര് - 8 ശതമാനം
Also Read: "അജിത് കുമാറിനെതിരെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എന്തുകാര്യം?" വിജിലൻസ് വിശദീകരണം നല്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി