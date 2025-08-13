കോഴിക്കോട്: ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലത്തിൻ്റെ കരയിലെ പെട്ടിക്കട ആളുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു. ബധിരരും മൂകരുമായ ദമ്പതികളാണ് ഈ ചായക്കടയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ. ഒള്ളൂർ സ്വദേശിയായ ശാലുവും ഭാര്യ പാവങ്ങാട് സ്വദേശി ശ്രീലതയും. 2025 ഫെബ്രുവരി 25നാണ് രണ്ട് നാടുകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ചേലിയ ഒള്ളൂർകടവ് പാലം യാഥാർഥ്യമായത്.
ഒള്ളൂരിൻ്റെ തീരത്ത് എത്തിയാൽ വിജനമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവിടെയാണ് റോഡരികിൽ ഒരു പെട്ടിക്കട വന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ കച്ചവടം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതോടെ ആളുകൾ കൂടുതലായി വന്നു തുടങ്ങി. പ്രധാനമായും അവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി ആളുകൾക്ക് ചായയും ഭക്ഷണങ്ങളും വിളമ്പുന്നത് കാണുന്നത് കൗതുകമായി.
ആളുകൾ കൂടുതലായും ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നത് ചേലിയ ടൗണിൽ നിന്നാണെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നു. ഈ കട കഴിഞ്ഞാൽ ഒള്ളൂർ അങ്ങാടിയിൽ എത്തണം ഒരു ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ. പാലം കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസകരം കൂടിയാണ് ഈ ദമ്പതികളുടെ തട്ടുകട. ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല രുചിയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു. ചായ അതിലും കേമമാണ്.
രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ആളുകൾക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണ് പൊതുവേ വിഷമവും അനുകമ്പയും എല്ലാം തോന്നുന്നത്. അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേയല്ലെന്നും ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നു. സഹായത്തിനൊക്കെ നാട്ടുകാർ ഒപ്പം ചേരും. ചിലരാകട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി വാങ്ങാറുമില്ല. അതും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സഹായമാണ്.
ഒന്നര വയസായപ്പോഴാണ് ഷാലുവിന് കേൾവി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസിലായതെന്ന് അമ്മ ദേവി പറയുന്നു. വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കാണിച്ചു. അവിടെനിന്നും മറ്റൊരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോയി ഒരു വർഷത്തിലേറെ വലിയ തുക ചെലവാക്കി ചികിത്സിച്ചു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മരുന്നില്ല എന്നാണ്. പിന്നാലെ മൈസൂരിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയി അവിടെനിന്ന് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി. അവരും മരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യൊഴിഞ്ഞു.
ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ താനേ ചെറിയ തോതിൽ എങ്കിലും ശരിയാകും എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഡോക്ടർമാർ അന്ന് പങ്കുവച്ചതെന്ന് ദേവി പറയുന്നു. തുടർ ചികിത്സകൾ ഒന്നും നടക്കാതായതോടെ ശാലു മെല്ലെ നാട്ടിൽ പണിക്ക് ഇറങ്ങി. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയിലും തൊഴിലാളിയായി കുറച്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തു.
ഇതിനിടെ നാട്ടിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് നടുവിന് പരിക്ക് പറ്റി. നടുവേദന കലശലായതോടെ ഒരു പണിക്കും പോകാൻ പറ്റാതെയായി. അങ്ങിനെയാണ് ഒരു പെട്ടിക്കടയുടെ ആശയം വന്നത്. കാപ്പാട് കട നടത്തുന്ന സഹോദരി ഷാനിഷ മുൻകയ്യെടുത്താണ് അൻപതിനായിരത്തോളം രൂപ ചെലവിട്ട് പെട്ടിക്കട തുടങ്ങിയത്.
ശാരീരിക പരിമിതികൾ നേരിടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് ശാലു ശ്രീലതയെ കണ്ടെത്തിയത്. മാവൂർ റോഡിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഇരുവരും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒരുമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും. ഇവർക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ആത്മിക. അവളാണ് ഇവരുടെ നാവും ചെവിയുമെല്ലാം.
അയൽവാസിയായ ശാലുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നാട്ടുകാരനായ സജീവനും നിരവധി ഓർമകളുണ്ട്. ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ ഒരുമിച്ച് നടന്ന വരാണ് ഇരുവരും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആണ് ഒള്ളൂരിൽ നിന്നും ശാലു മാറി താമസിച്ചത്. നാട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരും കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സജീവൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഒപ്പം ആധുനിക ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ ഇവർക്ക് കേൾക്കാനെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്നതും പ്രതീക്ഷയാണ്. എന്തായാലും ഒള്ളൂരുകാരനായ ശാലു വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് വന്നതിൽ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഒരു പാലം കാരണമായി എന്നത് അതിലേറെ ആഹ്ളാദവും.
