'ദൈവ സ്‌നേഹം സ്വര്‍ണം അടിച്ചുമാറ്റാനോ?'; മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മോഷണത്തെ കുറിച്ച് ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ്

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സ്വര്‍ണ മോഷണത്തെ കുറിച്ച് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ. മലബാറിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വർണം മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ദൈവ സ്നേഹം സ്വർണം അടിച്ചുമാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണോയെന്നും ചോദ്യം.

Baluserry Kotta Paradevatha Temple. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണം മോഷണം പോയതിന് പിന്നാലെ മലബാറിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വർണം മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ. ബാലുശേരി കോട്ട പരദേവത ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 18 പവൻ സ്വർണവും നടുവത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 7 പവൻ സ്വർണവുമാണ് കാണാതായത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണത്തിനും ദൈവത്തിനും പിണറായി ഭരണത്തിൽ രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു.

2016 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഭക്തർ കാണിക്ക നൽകിയ സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് ബാലുശ്ശേരി കോട്ടയിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയത്. 2020ന് ശേഷമാണ് നടുവത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കാണാതായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാലം കാണാത്ത ദൈവ സ്നേഹം സ്വർണം അടിച്ചുമാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇതിനെല്ലാം മറുപടി ദൈവം തന്നെ നൽകുമെന്ന് പ്രവീൺകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പിണറായി ഭരണകാലം ഇനിയും തുടർന്നാൽ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യമായി സ്വർണം വഴിപാടായി നൽകുകയെന്നും പ്രവീൺകുമാർ ചോദിക്കുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ക്ഷേത്രക്കാരൻ പാപി എന്നായിരുന്നു ചൊല്ല്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാരൻ പാപി എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബാലുശ്ശേരി കോട്ട പരദേവത ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാടായി ലഭിച്ച സ്വര്‍ണ ഉരുപ്പടികള്‍ കാണാനില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. 20 പവനോളം സ്വര്‍ണമാണ് കാണാതായത് എന്നായിരുന്നു പരാതി. മലബാര്‍ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ളതാണ് ബാലുശ്ശേരി കോട്ട പരദേവത ക്ഷേത്രം. നാല് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍മാരാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇവിടെ മാറിമാറി വന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തില്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി വന്ന സജീവന്‍ സ്വര്‍ണ ഉരുപ്പടികളുടെ കസ്റ്റോഡിയന്‍ എന്ന നിലയില്‍ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പില്‍ 20 പവന്‍ സ്വര്‍ണം കാണാനില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതേതുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായിരുന്ന വിനോദിന് നോട്ടിസ് അയച്ചു. എന്നാല്‍, വിനോദിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ബാലുശേരി കോട്ട പരദേവത ക്ഷേത്രം. (ETV Bharat)

സജീവന് ശേഷമെത്തിയ ഓഫിസര്‍മാരായ ഹരിദാസനും ദിനേശനും സ്വര്‍ണം കാണാതായത് കണ്ടെത്തുകയും നോട്ടിസ് അയക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളായി കാണാനില്ലാത്ത സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോള്‍ വിവാദമായതോടെ ഈ മാസം എട്ടിന് സ്വര്‍ണം തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കാമെന്ന് വിനോദ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ അറിയിച്ചു.

ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമുണ്ടായിട്ടും പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാത്തതിനെതിരെയും ആക്ഷേപമുണ്ട്. സ്വര്‍ണം തിരിച്ച് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. നടുവത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഉടൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

TAGGED:

GOLD MISSING TEMPLE GOLD MISSING MALABAR DEVASWAM BOARD BALUSERRY KOTTA TEMPLE BALUSERRY TEMPLE GOLD MISSING

