ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പണം മഴപോലെ പെയ്യും! അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം - HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Published : June 24, 2025 at 7:50 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 24-06-2025 ചൊവ്വ

വർഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: കൃഷണ ചതുര്‍ദശി

നക്ഷത്രം: രോഹിണി

അമൃതകാലം: 12:26 PM മുതല്‍ 02:02 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:28 AM മുതല്‍ 9:16 AM വരെ & 11:40 AM മുതല്‍ 12:28 PM വരെ

രാഹുകാലം: 5:37 PM മുതൽ 05:13 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:04 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:48 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും കാരണം ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. പൈതൃക സ്വത്തും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈവന്നേക്കാം. കലാകായിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും അതുവഴി അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.