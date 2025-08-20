ETV Bharat / state

ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്കിന്ന് ശുഭദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി - TODAY HOROSCOPE PREDICTION

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം.

Representative Image
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 7:29 AM IST

തീയതി: 20-08-2025 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: പുണര്‍തം

അമൃതകാലം: 02:00 AM മുതൽ to 03:34 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:50 AM മുതൽ to 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:27 PM to 02:00 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:40 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ്‌ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയും. വൻ ബിസിനസുകൾ മുറുകെപ്പിടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം അല്‍പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മാനസിക ഉല്ലാസവും നല്‍കും.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത പുകഴ്‌ ത്തപ്പെടും. വർഷങ്ങളായി സ്വന്തം വസ്‌തുവകകൾക്കായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരന്തര പ്രയത്നം ഇന്ന് സാധ്യമാവും. അനുയോജ്യമായ കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ കൊണ്ടോ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്‌ അലങ്കരിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്‌. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. സാമ്പത്തിക ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ബിസിനസുകാർക്ക് സാമാന്യം നല്ല ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മൂലധനം ചെലവഴിച്ച്‌ ജോലിയിൽ മുന്നേറും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലും ഇന്ന് നല്ല യോജിപ്പുണ്ടാകും.

ധനു: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ മനസ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഇന്ന് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടിൻ്റെയും അഭിലാഷത്തിൻ്റെയും കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

മകരം: കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രധാനവുമെന്ന് ഇന്ന് തെളിയും. വീട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മതിയായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വീടിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മികവ് കാണിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്‌ടാവനായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണമായും തൃപ്‌തനാകില്ല. നേട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മീനം: നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലനായിരിക്കും. സന്തോഷം നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്ത നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. അത് നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ഒരു ഇടപാട് പ്രൊഫഷണല്‍ മികവോടെ നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകള്‍ നിങ്ങള്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യും.

മേടം: നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ സമയമാണ്‌ ഇത്‌. ജോലിയിൽ സാധാരണ പോലുള്ള ഉയർച്ച-താഴ്ച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്തായാലും ഈ വൈകുന്നേരം ശരിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

ഇടവം: പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഏറെ കാലങ്ങളായുള്ള ആഗ്രഹം ഇതിലൂടെ സഫലമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയുമായി ഒരു അത്താഴവിരുന്ന് നടത്തിയേക്കാം.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്നും നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

കര്‍ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസവും ബുദ്ധിപരവുമായ സമീപനവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതും നൈപുണ്യവും വ്യക്തിത്വവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.

