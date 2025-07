ETV Bharat / state

പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

Published : July 8, 2025 at 7:40 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 08-07-2025 ചൊവ്വ

വർഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: ശുക്ല ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 12:29 PM മുതൽ 14:04 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:31 AM മുതൽ 9:19 AM വരെ & 11:43 AM മുതൽ 12:31 PM വരെ

രാഹുകാലം: 15:39 മുതൽ 17:15 വരെ

സൂര്യോദയം: 06:07 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:50 PM

ചിങ്ങം: അനുകൂല ദിവസം. കുടുംബത്തിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കാരണം അസന്തുഷ്‌ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രതികൂലചിന്തകളും ബാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക. മാനസിക സംഘർഷം കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്‌മ അനുഭവപ്പെടാം. ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. തൊഴില്‍പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അലട്ടും. വസ്‌തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.