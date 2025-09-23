വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ; ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ രണ്ട് കാറുകൾ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, പൃഥ്വിരാജിന് നോട്ടീസ്
ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് വിലകുറച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
Published : September 23, 2025 at 9:20 PM IST
എറണാകുളം: നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ രണ്ട് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ തുടർന്നാണ് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ്, അമിത് ചക്കാലക്കൽ എന്നീ നടൻമാരുടെ വീടുകളിലാണ് വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം കമ്മിഷണർ ഡോ. ടി ടിജു വ്യക്തമാക്കി.
ഉടമകൾ വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടിവരും. നടൻമാരെ വിളിച്ച് വരുത്തി മൊഴിയെടുക്കും. ഇവർ അറിയാതെ ഡീലർമാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് വ്യക്തമായാൽ അവർ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കാണേണ്ടിവരും. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകും. വിവിധ ജില്ലകളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 36 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക ക്രമക്കേട് ബോധ്യപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഈ വാഹനങ്ങളൊന്നും പിഴയടച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല. വാഹന ഉടമകൾ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം കമ്മിഷണർ ഡോ. ടി ടിജു പറഞ്ഞു. ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് ആഡംബര കാറുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് വിൽപന നടത്തുന്ന സംഘത്തെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ ഭൂട്ടാനിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വില കുറവാണ്.
ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച് വിൽപന നടത്തുന്നത്. ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നടന്നത് പ്രാഥമിക പരിശോധന മാത്രമാണ്. തുടർ നടപടികളിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്തേക്ക് കാറുകൾ എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഇവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ നൂറ്റമ്പതോളം കാറുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ രാജ്യത്ത് വിൽപന നടത്താൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നിയമം. എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് വിലകൂടിയ കാറുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് ഇവിടെ വിൽപന നടത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന് വ്യാജ രേഖകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുളളത്.
ഇതിന് വേണ്ടി എംബസികളുടെയും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെയും പേരിൽ പോലും വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ എന്ന പേരിലാണ് കേരളത്തിൽ കസ്റ്റംസിൻ്റെ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയത്. കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം ചുമതലയുള്ള കമ്മിഷണറാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ തേവരയിലെ വീട്ടിലും ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഇളംകുളത്തെ വീട്ടിലും കസ്റ്റംസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന നടന്നതായി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് എത്തിയെങ്കിലും വാഹനങ്ങളൊന്നും കാണാത്തതിനാൽ സംഘം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കലിൻ്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വീട്ടിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയിരുന്നു.
കൊച്ചിയിലുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗാരേജിലും പരിശോധന നടത്തി. ദുൽഖറിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പരിശോധന. ഇതിനുപുറമെ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി മുപ്പതോളം കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന.