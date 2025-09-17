"കണ്ണന് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ..." ബാറിൽ വച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്ത് വിവാദ പോസ്റ്റ്; സിപിഎം പ്രവർത്തകനെതിരെ കേസ്
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ ബാറിൽവച്ച് ഓടക്കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ട സിപിഎം പ്രവർത്തകനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : September 17, 2025 at 2:17 PM IST
കണ്ണൂർ: ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ ബാറിൽവച്ച് ഓടക്കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രമെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശി വട്ടപ്പൊയിൽ ശരത്തിനെതിരെയാണ് പേരാവൂർ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തത്. വർഗീയ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 14ന് മുഴക്കുന്നിലെ ഒരു ബാറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബാറിൽ മദ്യപിക്കാൻ എത്തിയ ശരത്, അവിടെവച്ച് ഓടക്കുഴൽ മേശപ്പുറത്തുവച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്തു. 'ഒരു ഓടക്കുഴൽ മറന്നുവച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ണന് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ വന്നെടുക്കാൻ അറിയിക്കുക' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഈ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതാണ് വിവാദമായത്.
ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും പൊലീസ് കേസും
ശരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നത്. ചിത്രം പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ പേരാവൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനും സാമൂഹിക സൗഹാർദം തകർക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 153എ, 295എ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ വികാരം ഉണർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും (153എ), മനഃപൂർവം മതപരമായ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും (295എ) പൊലീസ് വിലയിരുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിൽ
ശരത് ഒരു സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനാണെന്നത് വിവാദത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ള ഈ നടപടി സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമല്ലെന്നും സമൂഹത്തിൽ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് കേരളത്തിൽ മുൻപുണ്ടായ സമാന സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
നിയമനടപടികളും സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശരത്തിനെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പേരാവൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും പൊലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വകുപ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യം
കേസെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 295എ വകുപ്പ് ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിൻ്റെയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ വികാരങ്ങളെ മനഃപൂർവം വ്രണപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം 'മനഃപൂർവ്വം' എന്ന വാക്കാണ്. ശരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിലെ 'കണ്ണന് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ വന്നെടുക്കാൻ അറിയിക്കുക' എന്ന അടിക്കുറിപ്പ്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ബോധമില്ലാത്തയാളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഇത് മനഃപൂർവം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായി പൊലീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.
