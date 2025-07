ETV Bharat / state

'സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം'; റവാഡ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നിയമനത്തിൽ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി പി ജയരാജൻ - KERALA DGP CONTROVERSY

CPM Leader P Jayarajan Changes Stance On New Kerala DGP ( ETV Bharat )